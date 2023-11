Newnew Polar Bear lõhkus gaasitoru täpselt kahe Nord Streami toru vahelt

Toru lõhkumisel õnnestus Newnew Polar Bearil vedada Balticconnectori toru Eleringi andmetel 100 meetrit selle kulgemiskohast edasi, nii et toru oli oma senisest trassist nihkunud nelja kilomeetri ulatuses.

Seejuures ületab Balticconnector Nord Stream 1 gaasitorusid kahel pool vigastust, kus purunemiskoht on lähemal Nord Stream 1 A torule.

Kohtade vahe, kus Balticconnector Nord Stream A ja B toru ületab, on 900 meetrit.

See seni avalikkusele teadmata fakt lisab kaalu küsimusele, kas Balticconnectori purunemine oli midagi muud kui lihtsalt õnnetus.

Balticconnectori purunemiskoht Soome lahes Autor/allikas: ERR

Katkemiskohast umbes kilomeeter Soome suunas ristub Balticconnector Nord Stream 2 toruga B ja pisut edasi toruga A. Kõikides ristumiskohtades on Balticconnector edasi nihkunud.

Lähinädalatel võiks selguda kui suures osas on tarvis merealust toru välja vahetada, et see taas töökorda saada. Hüpoteetiliselt võiks rääkida kogu nelja kilomeetri ulatuses uue torujupi paigaldamisest.

Eleringi pressiesindaja Ain Köster ütles ERR-ile, et siiski on realistlikum, et vahetusse läheb märgatavalt lühem osa, mis oleks ka oluliselt odavam.

Ajutiselt vett täis olek ei tohiks gaasitoru töövõimet kuidagi pärssida, sest ka juba algselt paigaldamisel oli see vett täis. Pärast seda kui toru õnnestub hermeetiliselt sulgeda on võimalik vesi sealt kätte saada.

8. oktoobril kahjustas Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Bear ankur Balticconnectori gaasitoru. Intsident juhtus Soome majandusvööndis ja Soome võimud tõstsid 24. oktoobril merepõhja jäänud ankru üles. Soome keskkriminaalpolitsei teatel oli ankrul sama värvi, mida oli ka Balticconnectoril ja kuulus suure tõenäosusega Newnew Polar Bearile.

Tõenäoliselt kahjustas Newnew Polar Beari ankru kett ka Eesti-Soome ja Eesti-Rootsi sidekaableid.