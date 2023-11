Toru ja kaableid lõhkunud laeva ankur võis mere põhjas lohiseda paarsada kilomeetrit

"Lohistamisele viitav jälg kulgeb üle nii Eesti-Rootsi kui ka Eesti-Soome sidekaablitest, mistõttu on praegu alust arvata, et kaablitele tekitatud kahjustused on selle jäljega seotud," ütles riigiprokurör Triinu Olev esmaspäeval ERR-ile.

Tema sõnul on peamise uurimisversiooni kohaselt sidekaablite kahjustuste tekitamisega seotud Hiina ettevõttele kuuluv laev Newnew Polar Bear.

Soome ajaleht Helsingin Sanomat (HS) vahendas pühapäeval Eesti kaitseministri Hanno Pevkuri sõnu Rootsi ringhäälingule SVT, et Newnew Polar Bear võis ankrut mitusada kilomeetrit mööda merepõhja vedada. Soome lehega rääkinud eksperdid pidasid seda täiesti võimalikuks.

Turu merekooli õppejõud Magnus Winberg ütles HS-le, et ankrut on võimalik niimoodi lohistada, et kõrvalised isikud seda ei märkagi. "Kui laev sõidab tavakiirusega 10–12 sõlme, siis ei ole mööduvate laevade meeskonnal põhjust binoklit välja võtta, et laeva lähemalt uurida ja välja lastud ankru ketti märgata," rääkis Winberg. Samuti ei pööra ka piirivalve tavapäraselt liikuvale laevale tähelepanu.

Põhjas lohisev ankur mõjutab laeva manööverdusvõimet ja kiirust ning Winbergi hinnangul saab juhtunut seletada kas tahtluse või meeskonna saamatusega.

Samas on tema sõnul aga imelik see, et ankur just gaasitoru Balticconnector juures katki läks, kui see oleks võinud ka märksa varem mujal mõne kivi või takistuse taha kinni jääda ja puruneda.

"Kui ankur on mitusada kilomeetrit mööda põhja lohisenud, on natuke imelik, et see just toru juures katki läheb," ütles Winberg. "Meremehena on mul raske mõista, kuidas see võimalik on," lisas ta.

Kahtluste kohaselt kahjustas Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Bear ankur 8. oktoobril Balticconnectori gaasitoru. Intsident juhtus Soome majandusvööndis ja Soome võimud tõstsid 24. oktoobril merepõhja jäänud ankru üles. Soome keskkriminaalpolitsei teatas 10. novembril, et ankur oli sama värvi, mis Balticconnector ja kuulus suure tõenäosusega Newnew Polar Bearile.

Samal ajal sai kahjustusi Eestit Soome ühendav sidekaabel ning sellele eelneval päeval Hiiumaast umbes 50 kilomeetrit läänes paiknev Eesti-Rootsi sidekaabel. Mõlemas juhtumis peetakse süüdlaseks sama laeva.

Balticconnector lõhuti Nord Streami torude vahel

ERR kirjutas novembri keskel, et Eesti-Soome gaasijuhe Balticconnector lõhuti täpselt Venemaa-Saksamaa gaasiühenduse Nord Stream 1 kahe gaasitoru vahelt.

Toru lõhkumisel õnnestus Newnew Polar Bearil vedada Balticconnectori toru Eleringi andmetel 100 meetrit selle kulgemiskohast edasi, nii et toru oli oma senisest trassist nihkunud nelja kilomeetri ulatuses.

Seejuures ületab Balticconnector Nord Stream 1 gaasitorusid kahel pool vigastust, kus purunemiskoht on lähemal Nord Stream 1 A torule. Kohtade vahe, kus Balticconnector Nord Stream A ja B toru ületab, on 900 meetrit.

Balticconnectori purunemiskoht Soome lahes Autor/allikas: ERR

Ka see fakt lisab kaalu küsimusele, kas Balticconnectori purunemine oli midagi muud kui lihtsalt õnnetus.

Prokuratuur saavutas Hiinaga kontakti

Riigiprokurör Olevi sõnul on Eesti koostanud Hiinale mahuka õigusabitaotluse ja selles taotletakse Hiina õiguskaitseasutustelt laevaga Newnew Polar Bear ja selle meeskonnaga seotud menetlustoimingute tegemist.

"Oleme saanud Hiinaga esmase kontakti, kuid veel ei ole jõutud võimaluseni uurimistoiminguid teha," märkis ta.

"Samal ajal uurimiseks vajaliku rahvusvahelise koostööga jätkab kaitsepolitseiamet Eestis erinevate menetlustoimingutega. Arvestades uurimise spetsiifilisust ja vajadust teha rahvusvahelist koostööd, ei ole võimalik täpselt hinnata, kui kaua uurimine aega võib võtta. Nii nagu ka Soome õiguskaitseasutused on gaasitoru uurimise kohta avaldanud, võib ka Eesti kriminaalmenetluses asjaolude väljaselgitamine võtta tavapärasest veidi enam aega," tõdes riigiprokurör Triinu Olev.