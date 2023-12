Merendusekspert Balticconnectori kahjustusest: ankru purunemine pole tõenäoline

Teooria, et Soome lahes paiknevad sidekaablid ning Balticconnectori gaasitoru said kahjustada laeva ankruketi purunemise tõttu, ei ole tõenäoline, ütles Prantsusmaa merendusekspert Hervé Baudu.

Soome ametnike hinnangul kahjustas Eesti ja Soome vahelist Balticconnectori gaasitoru Hongkongis registreeritud Newnew Polar Bear, mille ankur lohises umbes 180 kilomeetrit mööda merepõhja ning hiljem laeva küljest lahti kukkus.

Laevanduseksperdid, kes simuleerisid ankru vedamisel tekkivaid koormusi ja tõenäolisi kursilt kõrvalekaldumisi, seavad õnnetuse teooria kahtluse alla.

"Hüpotees, et laev kaotas ankru ja lohistas seda mööda merepõhja väga pikka maad, ei paista väga usutav," ütles Prantsusmaa mereakadeemia (ENSM) merendushariduse professor Hervé Baudu Norra uudisteportaalile High North News.

"Õnnetusteooria, et ankrukett lohises mitu miili ilma, et laev sellest aru saaks, on ebatõenäoline," lisas Baudu.

Laevandusekspertides tõstatab küsimusi ka see, et Newnew Polar Bear tegi tagasiteel Venemaalt Aasiasse kaks peatust. "Kummaline on ka kaks ankurdamist, mille laev tegi tagasiteel Kirdeväila kaudu. Üks Kamtšatka poolsaarel ja teine Sahhalini saarest lõunas. Kas ta võis seal uue ankru saada?" küsis Baudu.

High North News märgib, et juhtunu ümber on veel palju spekulatsioone ning Soome uurijad on palunud laeva kontrollimist Hiinas.

"Seda on lihtne kontrollida, sest ankruketil ja ankrul on number, millega varustuse seisukorda jälgida. Niisiis, kas oli kavatsus torujuhe lõhkuda või oli see puhas juhus? Vaid Hiina võimude põhjalik kontroll kõrvaldab kiiresti kõik kahtlused," ütles Baudu.

Kahtluste kohaselt kahjustas Kaliningradist Peterburgi teel olnud Hongkongis registreeritud laeva Newnew Polar Bear ankur 8. oktoobril Balticconnectori gaasitoru. Intsident juhtus Soome majandusvööndis ja Soome võimud tõstsid 24. oktoobril merepõhja jäänud ankru üles. Soome keskkriminaalpolitsei teatas 10. novembril, et ankur oli sama värvi, mida leiti ka purustatud Balticconnectori küljest ja kuulus suure tõenäosusega Newnew Polar Bearile. Samal ajal sai kahjustusi Eestit Soome ühendav sidekaabel ning sellele eelneval päeval Hiiumaast umbes 50 kilomeetrit läänes paiknev Eesti-Rootsi sidekaabel. Mõlemas juhtumis peetakse süüdlaseks sama laeva.

Nii Eesti kui ka Soome võimud on palunud Hiinalt koostööd juhtunu uurimiseks.