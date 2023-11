Tallinn kaalub parkimiskohtade vähendamist ja parkimistasu tõstmist

Tallinna linnavolikogu hakkab neljapäeval arutama jätkusuutliku liikuvuse arengukava, et vähendada autostumist ning kujundada ümber tänavavõrk. Üks võimalus inimesed autodest bussi saada on parkimiskohtade vähendamine, kuid kaalutakse ka parkimise hinnatõusu ja elaniku parkimissoodustuse kaotamist.

Iga päev sõidab pea 50 000 inimest Tallinna tööle, kümned tuhanded pealinlased aga sõidavad tööle linnapiiri taha. Tallinna linnavolikogu hakkab neljapäeval arutama jätkusuutliku liikuvuse kava, mis peaks ärgitama inimesi valima auto asemel ühistranspordi. Üheks võimalikuks motivaatoriks peaks olema parkimiskohtade vähendamine.

"Ilmselt on olukord see, et parkimiskohtade arvu tuleb järk-järgult vähendama hakata. Osaliselt me seda juba teinud oleme, iga järgneva tänava projektiga tegelikult parkimiskohtade osakaal väheneb," selgitas abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Tema sõnul võtavad parkimiskohad linnas väga palju ruumi, mida võiks tegelikult kasutada linnahaljastuseks, aga ka jalakäijate elu mugavamaks tegemiseks.

Kuna kõigil pole võimalik autost loobuda, siis on kavas edaspidi n-ö aktiivse liikumise aladel koondada autod parkimismajadesse.

"On üsna ilmselge, et kesklinn seal olema saab, ilmselt ka osa Kalamajast, Põhja-Tallinnast, Balti jaama ümbrus on väga hästi ühistranspordiga ühendatud. See sisuliselt on juba linna keskus. Ilmselt see suund, mis liigub Hipodroomi poole. Aga praegu me seda analüüsi läbi viimegi," loetles Lippus.

Parkimispiiranguid kavandades võetakse arvesse piirkonna ühistranspordi võimalusi. Tallinna soov on liita pealinna ja Harjumaa ühistransport ühtsesse liini- ja piletisüsteemi.

Liikuvuskava näeb ette ka parkimise hindade ülevaatamise, kuid töö sellega alles algab. Elaniku parkimissoodustus ilmselt kaob ning auto kodu ette jätmise eest tuleb maksta turuhinda.

"See ühtne ühistranspordivõrk on väga mõistlik, aga sellest on räägitud üle kümne aasta. Tahaks reaalseid tegusid näha. Mis nüüd ei ole mõistlik, on see, et kesklinna piirkonna koduomanikud peavad hakkama rohkem maksma, kellel täna on seal parkimissoodustus," kommenteeris Tallinna volikogu Isamaa fraktsiooni juht Karl Sander Kase.

Kase sõnul näitab statistika, et ühistranspordi kasutamine on langenud. Kui veel mõne aasta eest tehti 140 miljonit sõitu, siis mullu 96. Liikuvuskavas pole tema sõnul uusi ideid, mis paneks inimesi autodest loobuma.

Ka tallinlased linnavõimu plaanide suurde edusse ei usu.

"Jätavad need autod endale, mitte keegi ei lähe ühistransporti. Mulle ei meeldi see, et parkimiskohti on nii vähe, reaalselt kallis on," ütles lasnamäelane Aleksei, kelle hinnangul ei pane talvel miski inimesi autot ühistranspordi vastu vahetama.

"Teate, kellel on parkida vaja, pargib nagunii, ma arvan, olenemata sellest hinnast," sõnas Nõmme elanik Siiri.