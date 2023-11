Soome kaitseminister: vajadusel suletakse kogu idapiir

"Vajadusel suletakse kogu idapiir," ütles minister Yle saates Ykkösaamu. "Soome peab otsustama, et see suunatud varjupaigataotlemine Soome piiril tuleb lõpetada mis tahes vahenditega, seaduste piires loomulikult."

Häkkänen rõhutas, et olukorra mõistmiseks on vaja näha suurt pilti ja julgeolekukliimat, ning tuleb kohe alguses otsustavalt reageerida.

Valitsus ei tee otsuseid ühe rahuliku öö põhjal idapiiril, lisas ta. "Kui vaadata kasvõi Nuijamaa või Vaalimaa olukorda, et seal on ju rahulik, siis ei saagi võib-olla aru, et suures plaanis on küsimus rahvusvahelisest olukorrast. Venemaa on suurriik," lausus ta.

Häkkänen ütles, et idapiiri olukorra asjus on võetud ühendust Euroopa piirivalveametiga Frontex ja sealt abi palutud.

Minister kinnitas, et Soomel on endal piisav konfliktide lahendamise võime ja valmis ollakse ka pikaajalisteks juhtumiteks.

"Me ei hakka kohe alguses ütlema, et meie võimed on otsas. Aga kui see juhtub, siis on Euroopa kolleegid, sõbrad läänest valmis aitama."

Soome valitsus otsustas neljapäeval, et Venemaalt lähtuva rändesurve tõttu suletakse laupäevast idapiiril neli piiripunkti kaheksast.