Lappeenranta valdavalt venelastest elanikud nõudsid meelavaldusel piiri avamist

Mitmed meeleavaldajad olid mures oma Venemaal elavate haigete sugulaste pärast. Meeleavalduse põhinõue oli, et avataks vähemalt üks kagupiiripunkt, vahendab Yle.

Meeleavaldajate seas oli palju Soome kodanikest ja elanikest venelasi. Peamine meeleavalduses osalejate loosung oli "Piirid lahti!"

Katja Marova oli üks meeleavalduse korraldajatest.

"Meid ühendab ühine kurbus ja probleem. Me ei saa näha oma lähedasi, kes elavad Venemaal. Meie peamine soov valitsusele on, et vähemalt üks Kagu-Soome piiripunktidest avataks mingil moel, et sinna pääseks need, kellel on hädavajalik vajadus teisele poole piiri pääseda," võttis Marova meeleavalduse põhisõnumi kokku.

Lisaks ütles Marova, et meeleavaldajad kardavad, et valitsus võib sulgeda kõik piiripunktid. Näiteks pakkus Soome parlamendi kaitsekomisjoni esimees Jukka Kopra laupäeva õhtul oma sotsiaalmeediakontol X-is (varem Twitter) välja sulgeda kogu idapiiri.

"Meil ​​on õigus perekondlikele sidemetele. Väga julm on enne jõule sellist otsust teha. Peaaegu kõigil oli plaan veeta jõulud lähedastega. See tundub rünnakuna," kurtis Marova.

Marova rõhutas, et kuigi põhjapoolsed piiripunktid on avatud, sinna teekonna ettevõtmine on paljudele raske või praktiliselt võimatu, näiteks kui inimesel pole autot.

Meeleavaldusel osalenud inimesed rääkisid oma Venemaal elavatest lastest, vanematest, sõpradest ja sugulastest. Mitmel intervjueeritaval on Venemaal haiged sugulased, kelle pärast nad muretsevad.

Murelik on ka Peterburis sündinud, kuid viis aastat Soomes elanud Sofia Andreeiva.

"Minu isa, vend, nõod, õed-vennad ja teised sugulased elavad Venemaal. Mul on kurb tunne, ma ei näe oma vanaema, kes on haige ja vana. Soovin, et piirid oleksid lahti ja saaksin oma pere juurde," ütles Adreeiva.

Soome valitsus otsustas sulgeda osad Soome-Vene piiril asuvad piiripunktid alates eelmise nädala laupäevast järsult kasvanud asüülitaotlejate arvu tõttu. Nii Soome valitsus kui Euroopa Komisjon avaldasid arvamuse, et põgenikesurve taga on Venemaa võimude koordineeritud tegevus.