Soome tegevus on juba suurendanud liiklust üle Eesti-Vene piiri

"Meie jaoks on tegemist [Venemaa] ränderündega ja kindlasti Soome piiripunktide sulgemine meid mõjutab. Täna juba näeme, et liikumine üle Eesti-Vene piiri on kasvanud neljalt tuhandelt viiele tuhandele," rääkis PPA piirihaldusbüroo juht Eve Kalmus neljapäeval "Terevisioonis".

Ta lisas, et enne koroonakriisi ületas igapäevaselt Vene piiri 10 000 inimest, mis näitab, et kasvuruumi piiriületuste arvu suurenemiseks on veel palju.

Küsimusele, kes Venemaa vahet käivad, ütles Kalmus, et tegemist on tavakodanikega, kellel on sinna asja peamiselt eraelulistel põhjustel. Piiriületuste kasv on aga tema hinnangul tulnud just Soome tegevuse tõttu. Lisaks ületab piiri ka välisesinduste töötajaid ja nende lähedasi, kes saavad Eesti piiri avatust ära kasutada.

Samas ei ole aga suurenenud mujalt Euroopast Eesti kaudu Venemaale või sealt ära liikuvate inimeste hulk, lisas PPA piirihaldusbüroo juht.

Viisata migrandid saadetakse tagasi

Kalmus ei öelnud, kui palju on neid muude riikide kodanikke, kes on Venemaalt Eesti kaudu ilma selleks luba omamata püüdnud Euroopa Liitu siseneda, kuid ta kinnitas, et Eesti piirivalvurid on sellised saabujad suutnud rahulikult piirilt tagasi saata.

Kui sellised grupid Eesti poole tulevad, siis piirivalvurid võtavad nad vastu juba piirijoonel, kus toimub esimese astme piirikontroll, rääkis ta. "Me oleme muutnud natuke metoodikat ja läinud gruppidele vastu, et nad ei jõuagi Eesti territooriumile," selgitas ta.

Kalmus tõdes, et sarnaselt Soomega on ka Eestisse sisenda püüdnud migrandid liikunud mööda teid ning n-ö rohelisel piiril pole neid seni tabatud. Selles osas on praegune ränderünne erinev kaks aastat tagasi Valgevene piiril Leedu, Poola ja Lätiga toimunud tegevusest.

Samas kinnitas ta, et Eesti on valmis ka selleks, kui migrandid peaks hakkama piiripunktide vahelise ala kaudu püüdma Eestisse tulla.

"Kindlasti arvestame sellega, oleme valmis. PPA-l on olemas oma kriisiplaanid, oleme neid saanud aktiivselt harjutada koostöös oma siseriiklike partnerite kaitseväe ja kaitseliiduga ja välise partneri Frontexiga. Suur kogemus ka nendest ametnikest, kes käinud Leedus ja Lätis abiks," rääkis ta.

Kalmus kinnitas, et Eesti on oma naaberriikidega tihedas kontaktis ja teeb nendega Venemaa ränderünde tõrjumisel koostööd.

Soome valitsus sulges ööl vastu neljapäeva viimase seni ainus avatud olnud piiripunkti Raja-Jooseppi Põhja-Soomes, millega peatati liiklus kogu idapiiril, kus sõitma jäävad ainult kaubarongid Vainikkala piiripunkti kaudu. Varjupaigataotluste menetlemine koondub lennujaamadesse ja veetranspordi piiripunktidesse.

Venemaa on alates augustist Soome piirile lasknud üle 800 ilma vajalike dokumentideta inimese, neist 700 on saabunud novembrikuu jooksul. Rändesurve tõrjumiseks pani Soome novembri keskel kinni neli lõunapoolsemat piiripunkti Venemaaga kuid hiljem on sulgenud ka põhjapoolsemad piiriületuspunktid.