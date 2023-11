Tesla streigiga Rootsis ühinesid postitöötajad

Rootsi postitöötajad peatasid esmaspäeval tarned Tesla töökodadesse, ühinedes mehaanikute streigiga protestiks selle vastu, et elektriautode tootja Tesla on keeldunud allkirjastamast kollektiivset palgalepingut.

Ametiühingu IF metall teatel katkestas umbes 130 kümne Tesla töökoja mehaanikut seitsmes Rootsi linnas töö 27. oktoobril.

Pärast seda on streik laienenud teistele töökodadele, kus teiste automarkide seas teenindatakse ka Tesla autosid.

Sadamatöölised on samal ajal peatanud Tesla autode mahalaadimise kõigis Rootsi sadamates.

Rootsi sidetöötajate ametiühing Seko teatas, et alustas tarnete peatamist kõigis Tesla esindustes üle Rootsi. Ametiühingu teatel tähendab see, et esindustesse ei toimetata varuosi ja komponente.

"Keeldudes täitmast Rootsis kehtivaid nõudeid püüab Tesla saada konkurentsieelist, makstes töötajatele madalamat palka ja andes neile kehvemad töötingimused kui neil oleksid kollektiivlepinguga," ütles Seko president Gabriella Lavecchia.

Rootsi tööturumudeli aluseks olevad kollektiivlepingud katavad ligi 90 protsenti kõigist riigi töötajatest ning tagavad standardpalga ja -töötingimused.