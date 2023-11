Riik piirab rahustite liigtarvitamise vähendamiseks nende kättesaadavust

Iga kümnes eestlane tarvitab unerohtu või rahusteid. Nende liigtarvitajaid on Eestis tuhandeid ja probleem on sotsiaalministeeriumi hinnangul aastatega kasvanud. Levinud on ka selliste ravimite edasimüümine.

Detsembrist hakkab kehtima uus kord, mille alusel kirjutatakse uinuteid ja rahusteid välja lühemaks ajaks ja väiksemas koguses, et nende väärkasutamist ohjeldada.

"Lühidalt öeldes, kui praegu võis välja kirjutada 60 tabletti, siis edaspidi 30 tabletti, seda esmasel väljakirjutamisel. Ja korduval väljakirjutamisel võib siis kogus olla erinev," selgitas sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna nõunik Mari Amos.

"Ka arstid, erinevate erialade spetsialistid, näiteks perearst ja psühhiaater saavad edaspidi omavahel e-konsultatsiooni raames konsulteerida, kas on võimalik ka tegelikult teisi meetmeid tarvitusele võtta, et inimene saaks abi, aga mitte ilmtingimata suures koguses rahustite-uinutite läbi," lisas ta.

Umbes kolmveerandi retseptidest kirjutavad välja perearstid. Kuigi lühiajalisel kasutamisel suuri tagasilööke pole, on probleem just pikaajalises tarvitamises.

"Tekib sõltuvus, tekib pidev tung seda ravimit uuesti ja uuesti tarvitada. Ja teine asi, et tekib tolerants. Ehk kui näiteks patsient on alustanud poole või veerandi tableti unerohuga ja see on talle väga kangena justkui mõjunud, siis ajapikku hakkab ta tarvitama tervet tabletti, siis juba poolteist ja kaks ja need kogused, et samasugust toimet saavutada, hakkavad salamisi vähehaaval suurenema," selgitas perearst Piret Rospu.

Kuna ravimit tuleks kasutada aga lühiajaliselt ja väikeses koguses, on ravimiameti hinnangul olukord alarmeeriv. Seepärast peab tõstma ka arstide teadlikkust, kuidas tegeleda tekkiva sõltuvusega.

"Et arstid oskaksid patsiente käsitleda ka juhul, kui nende ravimite annused on juba suuremaks kujunemas, mida nende patsientidega teha, mis on nende alternatiivid. /.../ Piirangud üksi ei ole kindlasti siin see võluvits, mis kogu ravimikasutuse tava ümber muudab Eestis," kommenteeris ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius.

Uinutite ja rahustite kõrval on levinud ka näiteks kangete valuvaigistite ja aktiivsus-tähelepanuhäire (ATH) ravimite väärkasutamine. Just ATH ravimite väljakirjutamine on viimastel aastatel kasvanud. Laiuse sõnul on veel vara häirekella lüüa, kuid silma tasub peal hoida neilgi ainetel.