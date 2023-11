Northvolti uus akutehnoloogia võib vähendada lääne sõltuvust Hiinast

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Rootsi tehnoloogiafirma Northvolt tegi läbimurde naatriumioonaku arendamise tehnoloogias. Northvolti uus tehnoloogia võib vähendada lääneriikide sõltuvust Hiina tarneahelatest.

Northvolt töötas välja naatriumioonaku, selles pole liitiumi, koobaltit ega niklit. Naatriumioonaku sarnaneb aga tööpõhimõtte poolest liitiumioonakuga. Northvolti tegevjuht Peter Carlsson ütles, et uus tehnoloogia võib olla väärt kümneid miljardeid dollareid, vahendas Financial Times.

Euroopa Liit soovib vabaneda sõltuvusest kolmandatest riikidest haruldaste muldmetallide osas. Praegu domineerib mineraalide turul Hiina. Hiinas tegutsevad ka suured akutootjad.

Northvolt üritab konkureerida Hiina, Korea ja Jaapani akutootjatega. Ettevõte alustas Rootsis liitiumioonakude tootmist. Firma plaanib rajada tehased veel Kanadasse, Saksamaale.

Naatrium on liitumist rohkem looduses levinud, mis annab naatriumioonakule suure hinnaeelise liitiumioonaku ees. Naatriumioonakusid peetakse ka ohutumateks, kuna need töötavad paremini nii väga kõrgel kui ka madalal temperatuuril. Seni pole aga akutootjad suutnud välja töötada toimivat lahendust, mis võimaldaks naatriumioonakusid turule tuua.

Eksperdid ütlesid, et Northvolt on naatriumioonakude arendamisel teinud suuremaid edusamme kui Hiina ettevõtted. Northvolt tahab nüüd naatriumioonakud tuua selle kümnendi lõpuks turule. Ekspertide sõnul sõltub aga naatriumioonakude edasine käekäik liitiumakude hinnast. Liitiumi hind on viimaste kuude jooksul langenud.

Rootsi firma leiab siiski, et liitiumi hind on oma volatiilsuse tõttu ebausaldusväärne võrdlusalus. Carlsson leiab, et naatriumioonakud on ligi veerandi võrra odavamad kui liitiumakud.