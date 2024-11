Euroopa suurim akutootja Northvolt esitas pankrotiavalduse

Northvolt teatas, et firmal on piisavalt raha tegevuste toetamiseks umbes nädalaks aga ja et ettevõte on taganud pankrotiprotsessi jaoks 95 miljonit eurot uut rahastust. Firma lisas, et pankroti ajal jätkatakse tavapärase tegevusega.

"Northvolti likviidsuspilt on muutunud kohutavaks," ütles ettevõte oma avalduses, mille esitas USA Houstoni pankrotikohtule. Ettevõttel on võlgu umbes 5,5 miljardi euro ulatuses, kuid vabasid vahendeid ligi 30 miljoni euro ulatuses.

Seitsmes riigis tegutsev ja ligikaudu 6600 töötajaga Northvolt teatas, et kavatseb ümberstruktureerimise lõpule viia 2025. aasta esimeseks kvartaliks.

Northvolt on EL-i suurim akutootja, varustades Euroopa autotootjaid ning konkureerides sel turul Hiina suurettevõtetega CATL ja BYD ning juba ammuste tootjate, Jaapani firma Panasonicu ja Lõuna-Korea Samsungiga.

Northvolt muutus mõne kuuga Euroopa potentsiaalikaimast elektrisõidukite akude tootjast ettevõtteks, mis üritab kärbete abil ellu jääda. Ettevõtet tabasid tootmisprobleemid, suure kliendi kaotus ja rahastamise puudus.

Euroopa on lootnud, et Northvolt vähendab lääne autotootjate sõltuvust Hiinast.

Rootsi veoautotootja Scania, ettevõtte aktsionär ja selle suurim klient, teatas neljapäeval, et laenab Northvoltile 95 miljonit eurot, et toetada elektrisõidukite akuelementide tootmist Põhja-Rootsis Skellefteås. Northvolt ütles, et 95 miljonit eurot uue laenu näol on osa 235 miljoni euro suurusest pankrotitoetusest.

"See otsustav samm võimaldab Northvoltil jätkata oma missiooni luua Euroopa-sisene tööstus akude tootmiseks," ütles Northvolti juhatuse ajutine esimees Tom Johnstone avalduses, tuues esile toetust, mida Northvolt on saanud olemasolevatelt laenuandjatelt ja klientidelt.

Johnstone ütles, et ümberstruktureerimise raames hindab Northvolt strateegiliste ja finantsinvestorite, aga ka olemasolevate laenuandjate, aktsionäride ja klientide ettepanekuid uute investeeringute tegemiseks.

Northvolti suurim aktsionär Volkswagen, teatas, et võttis pankrotiavalduse teadmiseks ja on Rootsi ettevõttega tihedas kontaktis. Volkswagen keeldus kommenteerimast võimalikke tagajärgi oma ettevõttele. Volkswagen omab Northvoltis 21 protsendi suurust osalust.

Investeerimisgrupp Vargas, Northvolti kaasasutaja ja üks selle suurimaid aktsionäre, ütles, et pankrot võimaldab ettevõttel lahendada finantsprobleeme ja säilitada oma konkurentsieelis suure jõudlusega akuelementide tootmisel.

Northvolt oli juhtiv Euroopa idufirma teenindamaks autotootjaid, kui nad lähevad üle sisepõlemismootoritelt elektrisõidukitele.

Kuid nõudlus elektrisõidukite järele kasvab aeglasemas tempos kui tööstusharu esindajad prognoosisid. Rahvusvahelise energiaagentuuri andmetel on Hiina, mis kontrollib 85 protsenti ülemaailmsest akuelementide tootmisest endiselt konkurentsis vankumatu.

Neljapäeva hilisõhtul toimunud kohtuistungil kiitis USA pankrotikohtunik Alfredo Perez heaks esialgsed sammud Northvolti pankrotiprotsessis. Ettevõttel on luba maksta töötajatele palku ja võtta välja esimesed 49 miljonit eurot Scania laenust.

Esmaspäeval teatas Reuters, et Northvolt ei täitnud mõningaid ettevõttesiseseid eesmärke ja piiras tootmist oma Skellefteås asuvas akuelementide tehases, rõhutades toodangu suurendamise püüdlust.

Ettevõtte neljapäevase kohtuavalduse kohaselt suudab ettevõte toota 300 000 akut aastas.

Oktoobris sõlmis Northvolt tehingu, mis andis juurdepääsu väikesele rahasummale, samal ajal kui kõnelused suurema rahastamise üle jätkusid. Need kõnelused on viimastel nädalatel muutunud keerulisemaks, ütles allikas Reutersile.

Rootsi asepeaminister Ebba Busch ütles sotsiaalmeediaplatvormil X, et valitsus jätkab elektrisõidukite akutööstuse toetamist ja loodab, et ümberkorraldused aitavad Northvolti päästa. Busch ütles teisipäeval Reutersile, et Rootsi valitsusel ei ole plaanis Northvoltis osalust osta.