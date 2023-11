Elron uurib Tartu-Riia rongiliikluse käivitamise võimalusi

Eesti reisirongide operaatorfirma Elron on alustanud eeltööd selleks, et selgitada välja, kas ja kuidas on võimalik Tartu ja Riia vahel sõitma panna reisirong. Kliimaministeerium on liini käivitamiseks eraldanud järgmise aasta riigieelarvest ka 300 000 eurot.

Kuigi ka praegu saab Valgas ümber istudes Tartust Riiga sõita, on tartlased aastaid unistanud kiirest rongiühendusest ülikoolilinna ja Riia vahel. Järgmise aasta riigieelarvest eraldatud raha liini käivitamiseks ja paika pandud esmane tegevusplaan annavad Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul lootust, et ehk saabki järgmise aasta teisest poolest Tartust rongiga otse Riiga sõita:

"Nii kaugele ei ole kunagi varem ettevalmistused jõudnud. Ettepanek ja soov on olnud selles, et loogiline algus rongiliiniks oleks tõepoolest esimene juuni ehk siis selline aktiivsem turismihooaja algus ja kindlasti meie vaates on oluline, et see liin, kui ta saab käivitatud jätkuks ka järgnevatel aastatel," rääkis Klaas ERR-ile.

Kliimaministeeriumi raudtee valdkonnajuht Indrek Laineveer ütles, et praeguste plaanide järgi sõidaks rong Tartust Riiga läbi Valga, maksimaalselt kahe peatusega. Tööd liini käivitamiseks tuleb aga vähem kui aasta ajaga palju teha. Ka järgmise aasta riigieelarvest eraldatud 300 000 eurot ongi eelkõige mõeldud ettevalmistavate tegevuste tarbeks, lisas Laineveer.

Tema sõnul on vaja Elronil muuta ohutusjuhtimise süsteemi, kuna ohutustunnistus peab ka Lätis kehtima, rongis tuleb tagada see, et vedurijuht-teenindaja oskaks läti keelt, tuleb teha katsesõite, leppida kokku tugiteenused.

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreisi sõnul on alustatud selgituse faasi vajalike lubade taotlemisel nii Euroopa Komisjonist kui Läti erinevatest institutsioonidest:

"Ma arvan, et see plaan ikkagi täpsustub selle aasta poole peal niimoodi ära, et me ikkagi suudame konkreetselt juba ajakava ja järgmise aasta tegevused läbi mõelda. Ma usun, et novembri jooksul võiks kõik selge olla ikkagi teostatavuse osas," ütles Ehrenpreis.

Ta lisas, et esmase hinnangu järgi hakkab reisirong Tartust Riiga ja vastupidi sõitma üks kord päevas:

"Sõltuvalt sellest, milliseks nõudlus kujuneb, on meil täna pakkuda kahevagunilisest kuni neljavaguniliseni. Tõenäoliselt neljavaguniline ei ole otstarbekas sellel liinil, võib-olla see kuldne kesktee oleks kolmevaguniline sellel liinil," rääkis Ehrenpreis.

Praeguse seisuga on Tartu-Riia rongiliini käivitamise ja opereerimise raha olemas järgmise aasta lõpuni. Laineveer ütles, et kui rongiühendust on soov pikemalt ja tihedama graafikuga käigus hoida, tuleb hakata sellele peale maksma: "Kui aastast 2025 seda edasi opereerida, siis on ikkagi vaja umbes suurusjärgus kaks miljonit eurot toetust riigi arvelt sellele rongile, et seda siis oleks mõistliku graafikuga ehk siis kaks rongi kummagis suunas päevas käigus hoida."