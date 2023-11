Saksamaa suurima panga töötajad nõuavad palgatõusu ja ähvardavad streigiga

Saksamaa suurima panga Deutsche Banki kõnekeskuse töötajad ähvardavad streigiga, sest nende tunnipalk on ainult viie sendi võrra riigi miinimumpalgast kõrgem. Eelmisel nädalal hoiatusstreigil käinud töötajad ähvardavad päris streigiga, samas kui panga klientidel on klienditoe kätte saamisega suured raskused.

Kuigi Deutsche Bankis töötab 572 töötajat, kelle aastane palk on ühest miljonist eurost suurem, ning ettevõtte kasum on kasvutrendis, siis 530 panga kõnekeskuse töötaja palk ületab ainult napilt riigi ametlikku miinimumpalka.

Nii makstakse panga kõnekeskust haldava tütarettevõtte DB Direkt alustavatele töötajatele ainult 12,05 eurot tunnis, mis on viie sendi võrra kõrgem kui Saksamaa ametlik miinimumpalk.

Eelmisel nädalal korraldasid kõnekeskuse töötajad 24-tunnise streigi nõudes 45-protsendilist palgatõusu 17,50 euroni tunnis.

Panga kõnekeskuse töötajate madalad palgad on "piinlikud ja häbiväärsed", ütles Saksamaal suuruselt teise ametiühingu Verdi esindaja Roman Eberle Financial Timesile. Ametiühing juhib kõnelusi pangaga.

Eberle sõnul saavad Lidli ja Aldi töötajad Saksamaal kõrgemat palka kui osad panga töötajad. Saksamaa Lidlis makstakse igale töötajale vähemalt 14 eurot tunnis.

Kolmapäeval jätkusid kõnelused panga ja ametiühingu vahel, kuid kui pank ei soostu töötajate nõutud palgatõusuga lähedase ettepaneku tegema, on töötajad valmis pikaajalisemaks streigiks.

Probleem mõjutab ka panga kliente. Madala palga tõttu on tööjõu voolavus kõnekeskuses suur ning üle 100 töötaja liikus alates eelmise aasta algusest teistesse panga harudesse ja osakondadesse, kus palk on kõrgem. Asenduseks on aga inimesi leida raske.

Seetõttu vastatakse ainult 40 protsendile klientide kõnedest pangas kokku lepitud aja jooksul, teised kliendid peavad vastust kauem ootama.

Viimati streikisid panga kõnekeskuse töötajad kaks aasta tagasi, ning samasse aega jäi endine viimane, 3,5-protsendiline palgatõus. Lisaks said toona töötajad ka jõulude aegse aastaboonuse, mis on teistes pankades ja Deutsche Banki teistes harudes ammu olnud normiks.

Siiski saavad Deutsche Banki kõnekeskuse töötajad järgmise aasta alguses palgatõusu kõneluste tulemusest sõltumata, sest riigi miinimumpalk tõuseb 12,41 euroni tunnis, mis on nende praegusest palgast kõrgem.