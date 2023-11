Suurem osa elektrikatkestustest on kõrvaldatud, erandiks vaid Raplamaa, kus on veel veidi üle 900 kliendi elektrita, kuid Elektrilevi loodab hilisõhtuks kõikjal voolu taastada.

Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm rääkis ERR-ile, et ainus maakond, kus on praegu rohkem elektrikatkestusi, on Raplamaa. Katkestusi on seal 15 ja vooluta veidi üle 900 kliendi.

"Tervikuna üle Eesti vaates on prognoos selline, et tänaseks õhtuks, õhtu hilistundideks peaksid olema kõik rikked likvideeritud. Küsimärk on Raplamaaga, kus mõni üksik võib jääda homme hommikuks, aga brigaadid pingutavad, et tänase päeva jooksul oleks ikkagi kõik rikked tehtud," ütles ta laupäeva hommikul.

Elektrivõrgu jaoks on ühtviisi ohtlikud nii lörts kui tugev tuul. Härm selgitas, et tugeva tuulega ei saa tõstukitelt töid teha. Sellise ilmaga nagu oli reedel, oli aga võimalik kogu aeg rikkeid likvideerida.

"Häda on selles, et kui on lörts, märg lumi ja juhtmetele tekib jäide, muutuvad nad nii raskeks, et purunevad omaenda raskuse all. Siis tekib väga palju rikkeid, mille kõrvaldamine võtab lihtsalt aega," ütles ta.

Elektrilevi koguvõrgus on maakaablit paarikümne protsendi ringis, ülejäänud on õhuliinid, kuid ka nende puhul on erinevusi. Härm tõi välja, et madalpingevõrgus ehk selles, mis iga inimese koju jõuab, on ilmastikukindel 95 protsenti võrgust, kehvem on aga asi alajaamu omavahel ühendava keskpingevõrguga, mis vajab eelolevail aastail suuri investeeringuid.

"Seal vajab umbes 60 protsenti uuendamist ja ilmastikukindlaks tegemist," lisas ta.