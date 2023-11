Otse kell 10: kas Eesti peaks avama ukse tuumaenergiale?

Järgmisel aastal on oodata otsust, kas tuumaenergial võiks Eestis olla tulevikku. Esmaspäeval tutvustab tuumaenergia töörühm avalikkusele seni tehtud tööd ning analüüse. Infopäeva lõpetab poliitikute debatt "Kas Eesti peaks avama ukse tuumaenergiale?". ERR.ee näitab konverentsi otseülekandes.

Konverentsi kava:

10:00–10:10 Päevakava tutvustus, Neeme Raud; avasõnad, Kristen Michal, kliimaminister

10:10–10:30 Kokkuvõte tuumaenergia töörühma tööst ja lõpparuande koostamisest, Antti Tooming ja Reelika Runnel, kliimaministeerium

10:30–11:00 Ülevaade Soome tuumaenergiapoliitikast ja väikereaktorite potentsiaalist, Juho Kortoniemi, Soome majandus- ja tööministeeriumi asekantsler, Petteri Tiippana, peadirektor STUK

11.00–11.30 EL tuumarajatiste asukohaks olevate kohalike omavalitsuste vaade tuumaenergiale, Gerben Dijksterhuis, president, The Group of European Municipalities with Nuclear Facilities president

11:30–12:00 Tuumajaam varustuskindluse ja riigi julgeoleku vaatest, Rein Vaks, kliimaministeerium ja Viola Murd, siseministeerium

13:00–13:20 Tuumaenergia meelsusuuringu tulemused, Norstat Eesti

13:20–13:30 Miks toetavad Soome rohelised, keskkonnakaitsjad ja kliimaaktivistid tuumaenergiat?, Tea Törmänen, RePlanet

13:30–14:15 Poliitikute debatt "Kas Eesti peaks avama ukse tuumaenergiale?", Toomas Uibo (Eesti200), Andres Sutt (RE), Jevgeni Ossinovski (SDE), Lauri Laats (KE), Evelin Poolamets (EKRE), Kristjan Järvan (Isamaa)

14:15-14:25 Kokkuvõte ja lõpusõnad