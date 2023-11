Poola konservatiivid pakkusid välja vähemusvalitsuse

Kui vähemusvalitsus parlamendis toetust ei leia, läheb kord valitsus moodustada endise peaministri Donald Tuski juhitud Euroopa Liidu meelsete liberaalide kätte.

Parempopulistlik Seadus ja Õiglus (PiS) kogus 15. oktoobril toimunud üldvalimistel suurima toetuse, kuid ilma selge häälteenamuseta ja vähese võimalusega koalitsiooni kokku panna.

"Täidame põhiseaduslikku tava nimetada valitsus, mille esitas valimised võitnud partei," ütles president Andrzej Duda pärast ministrite esitlemist ametlikul tseremoonial.

Opositsiooniliidri Donald Tuski liberaalne Kodanike Platvormi blokk saavutas teise koha, kuid kindlustas koos kahe väiksema parteiga - tsentristliku Kolmanda Tee ja Vasakpoolsetega, - 460-kohalises parlamendis 248 mandaati.

Konservatiividega liidus olev Duda tegi PiS-ile ülesandeks teha esimesena katse uus valitsus moodustada.

Esmaspäeval esitletud valitsuskabinetis on mõned tuntud nimed, sealhulgas Mariusz Blaszczak kaitseministrina.

Pooled kabinetiliikmed oleksid naised.

Parlamendil, mida kontrollib Tuski Euroopa Liidu meelne allianss, on nüüd kaks nädalat aega PiS-i vähemusvalitsuse üle hääletada.

PiS arvatavasti kaotab hääletuse, kuna tal on parlamendis vaid 194 kohta ja vaatlejad on märganud elujõuliste koalitsioonipartnerite puudumist.

Konservatiivide uue valitsuse lühikesele elueale viitab ka asjaolu, et üritusele ei tulnud parlamendi mõlema koja spiikrid, kes on valitud ametisse senise opositsiooni häältega.

Tusk, kes on ekspeaminister ja endine Euroopa Ülemkogu juht, on süüdistanud Dudat "aja peale mängimises", andes PiS-ile võimaluse valitsus moodustada.

"Nagu ma ütlesin, tahavad nad veel paar päeva varastada," ütles Tusk kuu algul toimunud meeleavaldusel.

Ta väitis, et see samm "ei muuda midagi", andes mõista, et temast saab lõpuks ikkagi valitsusjuht.

Tusk oli peaminister kuni 2014. aastani. Järgmisel aastal võitis üldvalimised PiS ja on sestsaati võimul olnud.