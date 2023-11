Automaksu uus eelnõu tõstab vanemate autode hinda

Vanusekordaja muudatus puudutab peamiselt sõidukite registreerimistasu. Seni ringelnud eelnõu järgi vähenes registreerimistasu alles viieaastastest sõidukitest. Võrklaeva sõnul juhtisid paljud tema tähelepanu sellele, et niimoodi muutuvad kahe-kolmeaastased autod liialt kalliks ja Eestisse hakatakse tooma vanemaid kui viieaastaseid autosid. Sestap otsustas ta eelnõu muuta.

"Et mitte võtta võimalust ära inimestelt, kes soovivad endale ka uuemat ja säästlikumat autot soetada," selgitas Võrklaev. Tema hinnangul võiksid just paari-kolmeaastased autod olla need, mille vastu inimesed oma saastavad sõidukid välja vahetavad.

Samas aitab muudatus ka pisut vanemate sõidukite puhul. Näiteks viieaastase Toyota RAV4 registreerimistasule kehtis seni vanusekoefitsient 0,91. Uue eelnõu järgi oleks see 0,73. Muudatuse toel maksab RAV4 registreerimine 3225 euro asemel 2587 eurot.

Eelnõu seletuskirja järgi peaks automaks endiselt tooma riigikassasse 232 miljonit eurot aastas. Sestap on rehkendusel ka teine pool ning registreerimistasu puhul algab see kümne aasta vanustest sõidukitest. "Et me ei soodustaks päris vanade autode siia toomist," ütles Võrklaev.

Näiteks 15-aastaste sõidukite registreerimistasu korrutataks eelnõu uues versioonis läbi 0,2-ga mitte 0,1-ga, nagu seni plaanitud. Ning kui eelmise eelnõu järgi pidi 20-aastaste ja vanemate sõidukite eest maksma ainult registreerimistasu baasosa, siis nüüd jääb koefitsient 0,2 alles ka päris vanade autode puhul. Võrklaeva sõnul läheneti asjale tasakaalukalt. "Kui me oleks seda muutnud veel palju karmimaks, siis oleks jälle need vanad autod ebaproportsionaalselt palju maksnud," sõnas rahandusminister.

Ka aastamaksu puhul kärbiti vanuse rolli

Pisut vähem muutus vanusekoefitsient aastamaksu puhul. Seal jäi kehtima põhimõte, et kuni viieaastaste sõidukite puhul tuleb maksta kogu aastamaks. Muidu aga nihutati heeblit selles suunas, et kõigil tuleb maksta pisut rohkem.

Ka see muudatus mõjutab pigem vanemate autode omanikke. Näiteks kuueaastase sõiduki puhul tuli aastamaks korrutada koefitsiendiga 0,82. Uues eelnõus on samas lahtris 0,84. Samas näiteks 13-aastase Audi A3 puhul on muudatus pisut suurem. Seni plaanitud 70-eurose automaksu asemel peab uue eelnõu järgi maksma 77 eurot.

Mart Võrklaev rõhutas, et vanusekoefitsiendi mõte muudatustega ei muutu. Näiteks sotsiaaldemokraat regionaalminister Madis Kallas märkis automaksu eelmist eelnõu kommenteerides, et ilma piirkondlikke erisusi arvestamata suurendatakse piirkondlikku ebavõrdsust.

"Teeme ettepaneku eelnõu seletuskirjas analüüsida toimetuleku võimalusi maapiirkonnas seoses automaksu kehtestamisega," teatas Võrklaev. Ükski Kallase soovitud analüüs seletuskirja uude versiooni ei jõudnud, kuid Mart Võrklaeva sõnul tulebki siin appi vanusekoefitsienti. "Sissetulekuid arvestav mõõde on seal juba olemas," ütles Võrklaev.

Võrklaev lisas, et mootorsõidukimaks moodustab auto ülalpidamisega seotud kuludest kõigest 1-5 protsenti. Tema sõnul peaks vaesemaid inimesi aitama Madis Kallase vastutusalas sündiv transpordireform. "Kui inimesel ei ole võimalik endale üldse autot lubada, siis peab tal olema võimalik ühistranspordiga liikuda," ütles Võrklaev.

Koalitsioonis pole endiselt kokkulepet

Enne, kui eelnõu seaduseks saab, peavad koalitsioonipartnerid selles kokku leppima. Eesti 200 on teatanud soovist saada erand suurtele peredele, puuetega inimestele ja sõidukitele, mille registrikanne on ajutiselt peatatud.

Sotsiaaldemokraadid soovivad leevendust puuetega inimestele ja ajutiselt peatatud registrikandega sõidukitele. Sotside fraktsiooni juht Jevgeni Ossinovki usub, et lahtiseid otsi saab siduda ka riigikogus.

"Me püüame leida selle lahenduse, et vähemalt raske ja sügava puudega inimeste puhul oleks teatud soodustus automaksu puhul," sõnas Ossinovski. "Üks variant on soodustada automaksu kontekstis teatud gruppi puudega inimesi koheselt, ehk nad maksaksidki automaksu vähem. On olnud ettepanekuid, et me võiksime suurendada teatud universaaltoetusi inimestele, et kaudselt kompenseerida automaksu mõju," lisas sotsiaaldemokraat ja märkis, et kokkulepet veel pole.

Sotsiaaldemokraadid eelistaks kohest maksuerisust. Ka Eesti 200 majandusminister Tiit Riisalo märkis eelnõu eelmist versiooni kommenteerides, et seal pakutakse erisust vaid 150-le kohandatud auto omanikule, kuid autoga leibkondades elab 30 000 raske ja 3900 sügava puudega inimest.

"Maksupoliitika ei ole parim sotsiaalpoliitika tegemise vahend. See tuleb teha mootorsõidukimaksust eraldi. Sihitud gruppidele saame luua täiendavad leevendusmeetmed," ütles Võrklaev.

Leevendusmeetmed neile puuetega inimestele, kellel on liikuda vaja

Sarnane lahendus on välja pakutud eelnõu seletuskirjas. Selle koha peal on seletuskirja ka pisut täiendatud. Kui eelmise versiooni järgi töötab sotsiaalministeerium tugimeetmed välja, siis uues versioonis märgitakse, et ministeerium juba töötas need välja.

Vaatamata sellele tõdeti sotsiaalministeeriumist, et minister Signe Riisalo vajab enne meetmete tutvustamist mõned päevad aega. Mart Võrklaev on erakonnakaaslase plaanidega tutvunud ning tema sõnul maksaks nende elluviimine 5-6 miljonit eurot aastas.

Võrklaev rõhutas, et leevendusmeede peaks olema sihitud, see tähendab, et see ei peaks minema kõigile puuetega inimestele ega ka kõigile neile, kellel on auto. Kusjuures Võrklaeva sõnul ei tehtaks vahet selle järgi, kes on vaesem ja kes on rikkam.

"Pigem on seal see mõte, et inimene, kellel on vaja liikuda, saaks toetust," sõnas Võrklaev. "Erivajadustega lapsed ja inimesed, kes tööl käivad. Et neile, kellel on vaja liikumist, neile teha teatud sihitud meetmed," kordas minister.

Võrklaev rõhutas, et toetusmeede on sotsiaalministeeriumi teha ning tema ei pruugi praegu kõiki selle detaile teada. Küll aga märkis ta, et pensionär, kes soovib näiteks teatrisse saada, ei peaks automaksu kontekstis soodustust saama.

Võrklaev meenutas, et automaks tehakse keskkonna ja riigieelarve huvides.