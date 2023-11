Augustist tööst väljas olnud Auvere jaamas tuvastati käivitamisel taas leke

Elektrijaama augustis tabanud rikke järel jätkati septembri lõpus jaama etteplaneeritud aastahooldusega, mistõttu pole jaam jõudnud vahepealsel ajal elektrit toota. Aastahooldus pidi plaanide kohaselt lõppema oktoobris, kuid venis möödunud nädala lõpuni.

Elektrijaam käivitati taas pühapäeval ning täisvõimsuse pidi see saavutama teisipäevaks. Teisipäeva hommikul tuvastati aga jaama katlas leke, mis elektritootmise seiskas.

"Kuna seiskamise hetkel töötas katel normaalsel töörežiimil 800 kraadi juures, siis ei ole võimalik hetkel täpsemalt öelda, kui tõsise rikkega on tegu. Täpsemalt saame selgust, kui jaam on maha jahtunud. Seejärel on võimalik ka prognoosida, mil võiks jaam uuesti töökorda saada," ütles Eesti Energia pressiesindaja Mattias Kaiv.

Augustis tabas rike üht elektrijaama vahetamata soojusvahetit, praeguseks on aastahoolduse käigus probleemsed soojusvahetid asendatud ning Eesti Energia ootas, et uued soojusvahetud annaksid olulise panuse jaama töökindluse tõstmisesse.

Kaiv märkis, et kuivõrd Auvere jaama turule pakutav võimsus on 274 megavatti, on jaama mõju elektrihinnale pigem väike. Näiteks piirkonnas elektrihinda tugevalt mõjutava Olkiluoto 3 võimsus on 1600 megavatti.

"Olenevalt turul puuduolevast kogusest võiks Auvere elektrijaam turu kõrgemaid tiputundide hindu siiski mõnevõrra leevendada," nentis Kaiv.

Palju jaama remont ja tööst väljasolek kokku maksma võib minna, saab Eesti Energia hinnangul arvutada alles siis, kui on selge, kaua jaam turult eemal on.