Auvere elektrijaam on tööst väljas kuni novembri keskpaigani

Kui oktoobri alguses pandi Auvere jaam rikke tõttu seisma kaheks nädalaks, siis nüüd on remonditööd pikemaks osutunud ning jaam on tööst väljas kuni novembri keskpaigani.

ERR kirjutas 9. oktoobril, et Eesti Energia Auvere elektrijaam peatas neljapäeva hilisõhtul rikke tõttu umbes kaheks nädalaks töö ning et rike on jaama tuhalasketorus.

Neljapäeval tegi Eesti Energia kiire turuteate, kus seisab, et Auvere elektrijaam on turult väljas 16. novembrini.

Enefit Poweri juhatuse esimees Raine Pajo ütles ERR-ile, et pärast defektide ilmnemist Auvere elektrijaama katla tuhalasketorudes oktoobri alguses viis Enefit Power nelja välise ekspertettevõtte abil Auvere elektrijamas läbi täiendava inspektsiooni kogu katlasüsteemis.

Inspektsiooni käigus tuvastati defektid ka katla gaasikäikudes, mis on mitmemeetrise läbimõõduga kanalid, mille kaudu põlemisel tekkivad kuumad suitsugaasid liiguvad läbi katla soojusvahetuspindade edasi suitsugaaside puhastusseadmete ja korstna suunas.

"Defektid on põhjustanud asjaolu, et põlevkivi põletamisel liigub gaasidega kaasa palju tuhka, mis on aastate jooksul kahjustanud gaasikäikude sisepinda. Tuvastatud kahjustused ei tähenda ilmtingimata vahetut rikke tekkimise ohtu, kuid riskide maandamiseks enne talve otsustasime ka gaasikäigud remontida," lausus Pajo.

Auvere poolt turule pakutud võimsus on asendatud teiste jaamadega ning senise remondi jooksul on mõju hinnale olnud minimaalne, lisas ta.

Auvere elektrijaam oli viimati plaaniväliselt remondis tänavu jaanuaris-veebruaris.