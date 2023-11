Võimupööre Kohtla-Järvel: uueks linnapeaks valis volikogu Henri Kaselo

Linnavalitsusele umbusalduse avaldamisele oli vastu kümme saadikut, erapooletuid ei olnud. Salajasel hääletusel valisid Kaselo linnapeaks 14 volikogu liiget, vastu oli neli, erapooletuid oli kaks ja hääletamata jättis neli volikogu liiget.

Uus linnapea Kaselo soovis leida linna uusi ettevõtteid ja investeeringuid, kasutades ka Ida-Viru õiglase ülemineku fondi ressursse. Samuti soovib ta ehitada linna uusi kortermaju, et meelitada linna noori elanikke. "Viru Keemia Grupp ja teised siin tegutsevad eraettevõtted võiksid linnale midagi tagasi anda," sõnas Kaselo keskkonda reostavate ettevõtete kohta.

Mõned koolid ja lasteaiad lubas Kaselo kinni panna, et tõsta õpetajate palka.

Enne umbusaldushääletust esines senine linnapea Linder kõnega. 365 päeva tagasi linnapeaks valitud Linder ütles, et on oma rolli võtnud tõsiselt esimesest päevast peale ja pühendunud oma ülesande täitmisele. "Tahtsin olla oma inimestele parim võimalik linnapea," sõnas Linder.

"Kui kinnitasime aastal 2023 eelarve, oli selge kõigile, et linna ootavad ees kärped, mis ei jäta puutumata ühtegi valdkonda. Minu meeskond oli ainult sõnumitooja," lausus Linder. "Kohtla-Järvel kehtivad kirjutamata reeglid - siin on 30 aastat üles ehitatud läbini korruptiivset impeeriumit. Selle lammutamine ei saagi minna lihtsalt, sõnas Linder. See pole siin rahvuskonflikt, vaid väärtuskonflikt," rõhutas Linder.

"Ükski põhjus umbusaldusavalduse esitamiseks pole tõsiseltvõetav," lisas Linder. "Selle tegemise põhjus on tulla võimule ja taastada Keskerakonna ja ärimees Jevgeni Ossipenko toel sündinud valmimisliidu Progress võim, sõnas Linder. "Sotsiaaldemokraadist Eduard Odinets, valitsuserakonna tipp-poliitik, on sama süsteemi üks osa," lisas ta.

Kohtla-Järve volikogus esitati 23. novembril umbusaldusavaldus linnavalitsusele.

Umbusaldusavalduse andis sisse Keskfraktsiooni juht Sergei Lopin. Lisaks temale on sellele alla kirjutanud keskerakondlased Valeri Korb, Arne Berendsen, Riina Ivanova ning Keskfraktsiooni kuuluvad parteitud Maria Merkulova, Jevgeni Saltõkov ja Tiit Lillemets, samuti sotsiaaldemokraadid Eduard Odinets, Jelena Muttonen ja Vladimir Tšužas.

Kokku on Kohtla-Järve volikogus 25 liiget.

Kuigi viimastest kohalikest valimistest on möödas kaks aastat, on Kohtla-Järvel võimuliit siiani moodustamata. Linnavalitsuse tööd juhtis seni aasta tagasi linnapeaks valitud Virve Linder ja tema meeskonda kuuluvad Olga Pihlak, Erik Setškov ja Kaire Jõe.