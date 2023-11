Kohtla-Järvele leiti linnavalitsuse liikmed läbi raskuste

2021. aasta kohalike omavalitsuste valimistel kaotas pikka aega Kohtla-Järvel valitsenud Keskerakond ainuvõimu ja seejärel hakkas linnas käima võim käest kätte. Erilise hoo said võimusegadused eelmise aasta lõpus, kui korruptsioonikahtlustus esitati mitmele linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmele.

Uueks linnapeaks valitud Virve Linderi linnavalitsus kinnitati veebruaris teisel kaotsel vähemusvalitsusena, sest oli oht, et linnavolikogu saadetakse tegevusvõimetuna laiali.

Seejärel kulus saadikutel ligemale kümme kuud, et leppida kokku linnavalitsuses, kes saaks volikogu enamuse toetuse.

"Selleks, et saada häid kandidaate peab rääkima väga paljudega läbi ja kui inimesel on stabiilne töökoht kuskil haridussüsteemis või riigisektoris, siis naljalt ei tulda ära eeldusel, et me ei tea, kas peame vastu aasta või kaks. Aga selline see Eesti elu ja demokraatia on," nentis Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo (SDE).



"Antud olukorras keegi eriti Kohtla-Järvele tulla ei taha, kuna igal momendil võivad jälle mingid muutused tulla. Aga ma olen kindel, et need kaks aastat me peame järgmiste valimisteni vastu," lootis Kohtla-Järve volikogu koalitsioonisaadik Sergei Lopin (Keskerakond).

Kohtla-Järve linnavolikogu opositsioon ei usu, et võimujooned järgmiste valimisteni Eesti suuruselt viiendas linnas muutumatuna püsivad.

"Tegemist on äärmiselt nõrga linnavalitsusega. Mis mind kõige rohkem hämmastama paneb, et Keskerakonnal, kes on aastakümneid Kohtla-Järvel võimul olnud, et on pink nii lühike, et nad panevad noored, peaaegu lapseohtu inimesed, kellel puudub igasugune juhtimiskogemus ja valdkondlik kogemus abilinnapeadeks. Ma ennustan, et nad vahetavad ise lähiajal need inimesed välja kompetentsemate inimeste vastu," ütles Kohtla-Järve volikogu opositsioonisaadik Mare Roosileht (VL Restart Kohtla-Järve).

Linnapeana tegevpoliitikas esimesed ristsed saanud Virve Linder on valmis kui mitte varem, siis pärast järgmisi valimisi kodulinnas taas võimu enda kätte võtma.



"Meie inimesed väärivad ausat, läbipaistvat ja kaasavat linna juhtimist ning seetõttu olen ma nõus seda kõike otsast alustama ja ma väga loodan, et 2025. aastal see mul ka õnnestub," ütles Virve Linder (Isamaa), kes lubas seda teha tõenäoliselt valimisliidu Restart Kohtla-Järve ridades, kuna Isamaa erakonnal Kohtla-Järvel väga suurt liikmeskonda ei ole.

Henri Kaselot ja tema linnavalitsust toetas teisipäevasel volikogu istungil 25st linnavolinikust 14. Sama palju inimesi umbusaldas Virve Linderit samal istungil linnapeana.

Kohtla-Järve volikogus moodustavad koalitsiooni üheksa Keskerakonna ja viis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni saadikut.