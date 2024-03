Kohtla-Järve opositsioon esitas Kaselole ja Odinetsile umbusaldusavalduse

"Umbusaldusavalduse peamiseks põhjuseks on see, et Eduard Odinets eirab volikogu töökorda ja piirab sellest tulenevaid opositsiooni õigusi. Muuhulgas on põhjuseks ka see, et volikogu esimees kasutas linna raha endale poliitreklaami tegemiseks. Aga üldiselt ei ole me rahul tema suhtumisega volikogu töö korraldamisse," ütles opositsioonifraktsiooni Restart esimees Janek Pahka neljapäeval ERR-i venekeelsele uudisteportaalile rus.err.ee.

Linnapea Kaselole umbusalduse avaldamise peamised põhjused on suutmatus korraldada linnavalitsuse tööd viimase nelja kuu jooksul, kusjuures peamised kaebused puudutasid kultuuri- ja haridusvaldkonna abilinnapea Denis Šalkauskase tegevust ning linnapea lugupidamatu suhtumine eakatesse kodanikesse ja maksumaksja raha kasutamine poliitiliseks reklaamiks, selgus neljapäeval volikogus ette loetud umbusaldusavaldusest.

Opositsiooni esindaja Pahka ei soovinud hinnata, kui suur on võimalus, et umbusaldusavaldused volikogus läbi lähevad.

Odinets ütles rus.err.ee-le, et suhtub umbusalduse algatamisse täiesti rahulikult.

"See on opositsiooni ülesanne - tähelepanu äratamine. Ja üks opositsiooni käsutuses olevaid vahendeid on katse avaldada umbusaldust selle või teise võimuesindaja vastu. Las koguvad allkirju, esitavad need, vaatame läbi ja hääletame," rääkis Odinets.

Praeguse koalitsiooni tervist, kuhu kuuluvad Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid ja mis kontrollib volikogu 25 kohast 13 kohta, hindas Odinets väga heaks.

"Meil ei ole põhjust pidada seda koalitsiooni ebastabiilseks ja mul pole põhjust kahelda, et minu juhitava Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) fraktsiooni liikmed ja ka Keskerakonna fraktsiooni saadikud seda umbusaldushääletust ei toeta," märkis Odinets.

ERJK asus menetlema juhtumit, milles Kohtla-Järve linnapea Kaselo ja volikogu esimees Odinets võisid kasutada omavalitsuse raha endale poliitilise reklaami tegemisel, kirjutas eelmisel nädalavahetusel ajaleht Põhjarannik. Kaselo ja Odinetsi avaldasid eelmise aasta 23. detsembril linnavalitsuse ametlikul Facebooki lehel videotervituse, mis valmis Kohtla-Järve linna raha eest ning mille pikema versiooni avaldasid nad ka oma isiklikel sotsiaalmeediakontodel.

Odinetsi sõnul oli tegemist tavalise uusaasta videotervitusega, mis salvestati detsembri lõpus. Selles polnud ainsatki vihjet poliitikale, ütles Odinets intervjuus Raadio 4-le. Videole kulus 150 eurot omavalitsuse raha. Odinets ütles rus.err-ile antud kommentaaris, et tagastas koos Kaseloga selle raha nädala alguses linnaeelarvesse.