Korruptsioonivari Kohtla-Järve linnavõimu kohal

Virve Linder, kes valiti Kohtla-Järve linnapeaks aasta tagasi pärast n-ö Nikolai Ossipenko nimelise korruptsiooniskandaali puhkemist, sai eelmisel nädalal volikogu umbusalduse osaliseks. Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koostöös pandi paika uus linnavalitsus, mida asus juhtima sotsiaaldemokraat Henri Kaselo. Keskerakonna fraktsioonile jäi kolm abilinnapea kohta.

Uue linnavalitsuse koosseisu kuulub üks korruptsioonikahtlustuse saanud abilinnapea, Jõhvi volikogu liige Evelyn Danilov. Ta oli Kohtla-Järvel abilinnapea ka sel ajal, kui linnas puhkes korruptsiooniskandaal. Kusjuures Danilov kuulus ka Virve Linderi esimese, volikogus heakskiiduta jäänud linnavalitsuse koosseisu. Keskerakonna juht volikogus Sergei Lopin nentis, et kui kahtlustustest saavad süüdistused, tuleb olukorda uue pilguga vaadata.

Prokuratuur on lubanud kahtlustuste kohta selgitusi jagada aastavahetuse paiku.

Korruptsiooniteemat pole Kohtla-Järve opositsioon, mis pole ka ise korruptsioonikahtlustuse varjuta, eriti üles tõstnud. Küll on uuele linnavalitsusele ette heidetud abilinnapeade kogenematust. Erilise risttule alla sattus algajast kehalise kasvatuse õpetajast kultuuri ja hariduse abilinnapea Deniss Šalkauskas. Tal on küll head spordisaavutused kergejõustiklasena, kuid lisaks juhtimiskogemuse puudumisele on tal ka konarlik eesti keele oskus. Linnapea Henri Kaselo kaitses 1. detsembril 25aastaseks saanud ja päev hiljem Narva ööjooksu võitnud Šalkauskast. Ta võrdles endise Tallinna linnavalistuse töötajana Šlkauskast Jüri Ratase ja Mihhail Kõlvartiga. "Seal ka öeldi, et tuleb noor spordipoiss siia ja ei tea midagi. Aga Jürui Ratas ja Mihhail Kõlvart on ennast väga hästi tõestanud. Tuleb anna inimesele aega, enne kui teda hukka mõista," ütles Kaselo.

Uus linnavalitsus pandi paika 14 poolthäälega. Kokku on Kohtla-Järve volikogus 25 liiget.