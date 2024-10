Kohtla-Järve ekslinnapea peab kodulinna juhtimises toimuvat piinlikuks

Kohtla-Järve linnavalitsus on tööle võtnud koalitsiooni kuuluvad endised volikogu esimehed. Opositsioon ja kohalik meedia taunivad sellist tegevust. Linnapea ütleb, et ta koostab meeskonda lähtuvalt inimeste asjalikkusest.

Sotsiaaldemokraadist Kohtla-Järve linnapea Henri Kaselo nõusolekul on linna palgale saanud endised volikogu esimehed Tiit Lillemets ja Riina Ivanova. Mõlemad kuuluvad Kohtla-Järve praegusesse koalitsiooni. Kusjuures käsunduslepinguga tööle võetud Ivanova jätkab volikogu liikmena.

"See oleks ka nõme, vabandust, et ma nii otse ütlen, kui me need inimesed tühistame ning neil inimestel ei oleks mingit võimalust, sest äkki keegi kirjutab juhtkirja ja jätab neist halva mulje. Väiksemas kohas me peame kasutama kõiki inimressursse. Me oleme võtnud tööle palju inimesi, ka neid, kes on kandideerinud teistes valimisliitudes," rääkis Kaselo.

"Jah, seda on alati lihtne rünnata. Aga minu ja linnavalitsuse jaoks on oluline, et töö saaks tehtud. Ja kahtlemata on nii Tiit Lillemets kui ka Riina Ivanova pädevad inimesed."

Kohtla-Järve ekslinnapea, opositsioonilise Restardi ridades järgmistele valimistele minna plaaniv Virve Linder vaatab kodulinnas toimuvat murelikult.

"See, mis toimub, on pehmelt öeldes piinlik, halvemal juhul tahaksin ma seda nimetada täielikuks poliitiliseks korruptsiooniks," kommenteeris Linder.

"Ma olen väga õnnelik, et sel ajal, kui oli olemas mu linnavalitsus, suutsime me läbi viia väga palju muudatusi ja muuta need konkursid ausaks, avalikuks ja läbipaistvaks. See tagasilangus, mida ma täna näen, on väga-väga kurb."

Linnapea Henri Kaselo ütles, et ta mõistab opositsiooni seisukohta.

"Ma pean tunnistama, et ise ka, kui ma oleksin opositsioonis, ma kasutaksin selle võimaluse ära. Ma ei saa seda neile ette heita. Nii see demokraatia on," nentis Kaselo.

Henri Kaselo valiti Kohtla-Järve linnapeaks eelmise aasta novembrikuus.