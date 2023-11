Fotod: Tallinna Männiku jalgpallihall kukkus lume raskuse all kokku

Sisehalli haldava FC Nõmme Unitedi tegevjuht Mart Poom ütles ERR-ile, et sisehall kukkus kokku teisipäeva ennelõunal.

"Kilehall ei pidanud sellele tohutule lume kogusele vastu, mis eile õhtul ja öösel alla sadas. Ja kuna oli ka tuisk, siis lund tuiskas just ühte ohtlikku kohta, halli katusel tekkis nagu lumevagu," lausus Poom.

Ta kinnitas, et keegi lumevaringus viga ei saanud. Poom avaldas lootust, et mõne päevaga saab hall taas püsti.

"Kõigepealt on vaja halli kile pealt lumi ära vedada, siis on vaja vaadata, mis on kahjustused ja siis hakata seda parandama. See ei ole kahjuks meile esimene kord, et on nii juhtunud. Siiamaani oleme hakkama saanud. Loodame, et ka seekord suudame klubi kogukonna abil selle võimalikult kiiresti ära parandada ja uuesti üles saada. Aga tööd on veel kõvasti ja täpseid kahjustusi ei oska öelda," rääkis Poom.

Poom nentis, et ilmselt tuleb olla valmis arvestatavaks rahaliseks kahjuks.