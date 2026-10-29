Soome algatas kriminaaluurimise seoses Google'i andmekeskuse ehitamisega

Soome politsei teatas neljapäeval, et algatas kriminaaluurimise seoses võimalike keskkonnaseaduse rikkumistega kavandatava Google'i andmekeskuse ehitusplatsil, vahendas Reuters.

Projekt kuulub eelmisel kuul avalikustatud Alphabetile kuuluva Google'i plaani, mille kohaselt investeeritakse Soome tehisintellekti taristusse 15 miljardit dollarit. USA tehnoloogiahiiu sõnul on tegemist nende suurima investeeringuga Euroopas.

Ametivõimude teatel raadas ja kuivendas Alphabeti tütarettevõte Tuike Finland Muhose linna lähistel asuvat ehitusplatsi juba enne, kui Soome seadustega nõutud keskkonnamõju hindamine lõppes.

"Esialgse info kohaselt esines Tuike Finland Oy andmekeskuse ehitusplatsi kuivendamisel ja veemajanduses ebaselgusi ning puudujääke," teatas politsei.

"Kriminaalmenetluse käigus selgitatakse muuhulgas välja ka nende probleemidega seotud asjaolud," lisati teates.

6. oktoobril andis keskkonnalubade eest vastutav Soome järelevalveamet Google'ile korralduse peatada keskkonda mõjutavad ettevalmistustööd nii Muhoses kui ka ühel teisel ehitusplatsil.

Google on varasemalt teatanud, et alustas ettevalmistustöödega, tuginedes oma arusaamale vastavate seadustega nõutud kooskõlastustest.

Tänu jahedale kliimale, madala süsinikujalajäljega elektrile ja valitsuse toetusele tehisintellekti projektidele on Soomest viimastel aastatel saanud üks Euroopa peamisi andmekeskustesse investeerimise sihtkohti.

Erinevalt paljudest teistest riikidest, sealhulgas USA-st, on Soomes kohalike elanike vastuseis andmekeskuste rajamisele märkimisväärselt väiksem.

Google'i teatel hõlmavad Soome kavandatud investeeringud andmekeskusi, elektrivõrgu uuendamist ning puhta energia ja akusalvestuse projekte. Need toetavad selliste teenuste tööd nagu Gemini, Search, Maps ja YouTube.

Google'i plaani toetav Soome peaminister Petteri Orpo sõnas eelmisel kuul, et projekt annab majandusele olulise tõuke. Ühtlasi püüdis ta hajutada hirme, justkui tarbiks see liigselt energiat ja kergitaks elektrihinda.