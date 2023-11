EELK kirikukogu valis kolm uut piiskoppi

Peapiiskop Urmas Viilma esitas piiskopi kandidaatideks Ove Sanderi, Anti Toplaane ja Marko Tiituse. Kõik nad on koguduse õpetajad ning assessorid ehk kirikuvalitsuse liikmed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mul on olnud nendega kogemus nii kolleegina, ametivennana kui ma ka ise kogudust teenisin. ja lisaks ka viimastel aasttel kirikuvalituse liikmetena," ütles EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Peapiiskop oli varem kolme piiskopi valimist põhjendanud sellega, et kaks senist piiskoppi on siirdumas emerituuri ning töökoormus on peapiiskopil suur. Selleks, et saada valituks, tuli saada rohkem kui pooled kirikukogu liikmete häältest. Kirikukogus oli hääletajaid 56.

50 häält saanud saarte praostkonna praost Anti Toplaan ütles, et töö kuigi palju ei muutu. "Töö natuke muutub, aga midagi jääb ka samaks. Koguduse teenimised kohtadel, kus piiskopid elavad, jäävad teenima neid kogudusi," ütles ta.

Ove Sander avaldas valituks osutumise tõttu suurt heameelt. "See valituks saamine on midagi, mis teeb suurt rõõmu, aga loomulikult kartust on ka palju südames, kuidas kõik olema saab," lausus Sander.

Marko Tiitus lisas, et kui koguduse õpetaja esmalt tegeleb ühe kogudusega, siis piiskop ka abipiiskopina on terve kiriku teenistuses ja peab nägema suuremat pilti.

Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus sai 42 häält. Ja Usuteaduse Instituudi rektor Ove Sander 40 häält. Piiskoppide ametisse seadmine on kevadel ja selle ajani on nad edasi kirikuvalitsuse liikmed. Nende uued ülesanded on peapiiskopil juba enam-vähem valmis mõeldud.

"Alles pärast nende ametisse seadmist, kui valitakse ka nende asemele uued kirikuvalitsuse liikmed, selgub lõplik valdkondade jaotus. Aga suures plaanis on praegu selge küll," ütles Viilma.

Anti Toplaanele peaksid jääma meedia- ja kogukonnasuhted. Marko Tiituse koordineerida vaimuliku ametiga seotud valdkonnad ning Ove Sanderile diasporaa-, ühiskonnatöö ja kaplanaadid