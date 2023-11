Uued ID-kaardid võivad kaupluste turvaväravad aktiveerida

Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on saanud inimestelt teateid, et nende uus ID-kaart paneb tööle kaupluste turvaväravad. Amet probleemi ei näe ja kaarte asendada ei plaani.

Sellest, et viimasel ajal poodide turvaväravad üsna sageli ootamatult piiksuma hakkavad, räägivad nii müüjad kui ka sotsiaalmeedias need, kes seda kõike on omal nahal tunda saanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

RIA elektroonilise identiteedi osakonna juhataja Martin Lambing ütles, et amet on selliste juhtumitega kursis.

"On tõesti olnud juhtumeid, kus inimestel on rahakotis mitu kaarti - ID-kaart, ühissõiduki kaart, pangakaart - mis omavad sellist tehnoloogiat, mille puhul võib juhtuda see, et mitme kaardi koosmõjus turvavärav reageerib signaalile," sõnas Lambing.

"Aktuaalse kaamera" eksperiment näitas, et konkreetne rahakott pani tööle sisse ja välja kõndides nii umbes poolte kaupluste turvaväravad.

"Tegelikult on nii, et tavaolukorras sellist asja esineda ei tohiks. Tegelikult kaardil olev tehnoloogia ja turvaväravate tehnoloogia peaksid omavahel ilusti koos toimima ja sellist olukorda tekkida ei tohiks," lausus Lambing.

Konkreetne rahakott ja turvaväravad ei hakanud omavahel enam klappima pärast seda, kui rahakotti lisandus uus ID-kaart. Ka see kaart võib ka ilma teiste kaartide koosmõjuta värava käivitada, kuid Lambingu sõnul võib selliseid kaarte olla vaid üksikuid.

"Kui on mõni selline üksik kaart, siis tuleb vaadata, et mis seda võis põhjustada. Kas seal on küsimus kaardi tehnoloogias või on seal küsimus värava võimsuses ja pigem ma ütleks, et on kombineeritud ja turvavärav püüab selle signaali kinni," kommenteeris Lambing.

Martin Lambing soovitab vaadata üle kaartide järjestus rahakotis.

Sotsiaalmeedias antakse samuti soovitusi, kuidas turvaväravaid ärritava rahakotiga poest sekeldusteta väljuda. Näiteks soovitatakse väljuda poest rahakotti käes hoides nii, et see oleks turvaväravatest kõrgemal.