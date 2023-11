Ilves: Kissinger oli läinud sajandi võimsaim välisminister

"Ta oli juba pool sajandit tagasi välisminister ja ilmselt läinud sajandi võimsaim välisminister. Mulle on ta alati väga huvitav olnud, sest ta oli teadlane ja tema ala oli diplomaatia ajalugu," ütles Ilves ERR-ile.

Kissingeri saavutuste hulka kuulub Ilvese sõnul kindlasti Ameerika ja Hiina teineteisele avamine.

"USA oli 20 aastat lihtsalt eiranud Hiinat. Ja siis tuli see avang, mis oli ilmselt vältimatu, aga tollal täiesti uskumatu. Ja mis ongi viinud Hiina sinna, kus ta praegu on."

Henry Kissinger 1973. aastal Pekingis koos Hiina välisminister Ji Pengfeiga. Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua/ZUMAPRESS.com

Ilves nentis, et Kissinger on siiani ka väga paljude poolt vihatud ja üheks selle põhjuseks oli Vietnami sõda. Kissinger ei pidanud Ilvese sõnul inimõigusi väga oluliseks.

"Ta oli selline über realist. Ja kui küsida, mida see tähendab välispoliitikas, siis sisuliselt tähendaks tänapäeval Ukraina mahamüümist. See realism, mida tema harrastas, oli väga küüniline: väärtused ei loe, meil on ainult Ameerika huvid. Mille juurde kuulub üldiselt rahulik maailm, aga kui asi läheb tõsiseks, siis meil on ükskõik, mis vahendeid me kasutame. See on nüüd see, mille eest on ta tuntud."

Ilves ütles, et kui öelda, et Kissinger oli suurmees, siis väga paljud ütlevad, et mitte just kõige paremat sorti. Aga intellektuaalselt oli ta kindlasti väga oluline inimene, kes nägi trende ammu enne kui teised.

Henry Kissinger kätlemas Mao Zedongiga 1975. aastal. Tagaplaanil Gerald Ford tütrega. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS

"Ta nägi asju strateegilisemalt kui teised. Üks tema viimaseid asju, mis minu meelest on erakordselt huvitav, et see hüperrealist teatas käesoleva aasta mais-juunis, et tema arvates ainus lahendus on, et Ukraina astub NATO-sse. Mis oli positsioon, mida üldiselt ei peeta n-ö realistide seisukohaks. Realistid pigem ütleks, et Ukraina on Venemaa niikuinii. Selle poolest respekt tõusis."

Eestiga sidemeid Kissingeril Ilvese sõnul ei olnud. Ning pigem oli Eesti enne iseseisvuse taastamist Kissingerile tülikas probleem, millega tuleb tegeleda.

"Ajalootaak, et jäi selline asi alles. Ma ei taha liiga kuri olla, aga see oli ka Helmut Kohli seisukoht. Aga mulle on räägitud, et kord saanud Kissinger kokku eestlasega, kellelt ta küsis: kui palju teid siis üldse on? Ja kuuldes, mis on meie populatsioon, ütles Kissinger, et mis asja? Et te teete nii palju lärmi, nagu oleks teid 40 miljonit?" meenutas Ilves.

USA endine välisminister Henry Kissinger suri kolmapäeval 100-aastasena.