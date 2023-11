EL leppis kokku ajakirjanikke hagide eest kaitsvates reeglites

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tervitas kokkulepet "kaitsta neid, kes avalikustavad häirivat tõde".

Niinimetatud strateegilised hagid avalikkuse osavõtu vastu (Strategic Lawsuits Against Public Participation – SLAPP) on mõeldud kriitikute heidutamiseks koormavate kohtumenetlustega, et sundida inimõigusorganisatsioone ja meediaväljaandeid pika ja kuluka kohtulahingu hirmus taganema.

Hagide esitamisega otsitakse erinevaid aluseid, et vastaspoolt koormata. Selliseid hagisid esitavad suurfirmad või mõjuvõimsad üksikisikud.