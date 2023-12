Michal kinnitas järgmise viie aasta raiemahu

Kliimaminister kinnitas perioodiks 2024–2028 uuendusraiete pindalaks riigile kuuluvas metsas 47 727 hektarit. Aastateks 2023–2027 määratud uuendusraiete mahuks 49 348 hektarit, mis sisaldab ka üraskikahjude likvideerimiseks määratud pindala. Ka sel korral on raiemaht väiksem RMK soovitud pindalast.

RMK uuendusraiete pindala jääb 2024. aastaga samaks võrreldes perioodiks 2023–2027 määratud mahuga. Samas väheneb männi uuendusraiete pindala aastatel 2025–2028 50 hektarit aastas, kokku 200 hektarit. Järvselja õppe- ja katsemetskonnal väheneb võrreldes 2023–2027 määratud mahuga pindala 20,5 hektarit. Seega väheneb perioodil 2024–2028 uuendusraiete pindala kokku 220,5 hektarit.

RMK uuendusraiete pindala on aastatel 2024–2028 männil 12 550 hektarit, kuusel 10 000 hektarit, kasel 15 000 hektarit, haaval 3500 ja teistel puuliikidel 4650 hektarit.

Järgmisel aastal on RMK uuendusraiete lubatud maht männil 2550 hektarit, kuusel 2000 hektarit, kasel 3000 hektarit, haaval 700 hektarit ja teistel puuliikidel 930 hektarit. Kokku on järgmisel aastal RMK uuendusraiete maht 9180 hektarit.

RMK võib aastas optimaalset pindala ületada kuni viis protsenti.

Praegu kinnitatakse raiemaht igal aastal viieks aastaks. Pikemaajalisem kava sätestatakse pärast avalikku debatti kliimaseaduse väljatöötamisel. Lisaks on kavas algatada seadusemuudatused, et tulevikus määratakse raiemahud pikema perioodi peale, seejuures arvestades ka metsa süsiniku sidumise võimet ja luues võimalused selleks, et iga puiduühikut väärindataks võimalikult kõrgelt, teatas kliimaministeerium.

Raiete optimaalse pindala riigimetsa majandajatele on kooskõlastanud keskkonnaagentuur. Vastavalt metsaseadusele määrab kliimaminister iga aasta 1. detsembriks RMK järgneva viie aasta optimaalse uuendusraie pindala. 2023–2027. aasta raiemahu kinnitas toonane keskkonnaminister Madis Kallas selle aasta veebruari lõpus.

"Raiemaht väheneb meie kavatsuste järgi ajas sujuvalt, RMK annab oma kavadest sektorile ette teada sada aastat. Sujuv langus tagab kindluse looduskaitsele ja tööstussektorile pika ettenähtavuse koos võimalusega teha investeeringuid kõrgema lisandväärtusega tootmisesse. Iga-aastased hüplikud raiemahtude muutused tekitavad ühiskonnas ebakindlust ja ei võimalda ka RMK-l rakendada pikaajalisi plaane säästlikuks metsamajandamiseks, elurikkuse suurendamiseks ning teiste ühiskonna poolt oodatud eesmärkide täitmiseks," ütles Michal.