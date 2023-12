Mullu rahahädas omavalitsuste olukord on mõnevõrra parenenud

Kui eelmise aasta lõpus andis rahandusministeerium teada, et omavalitsuste rahaline seis on järsult halvenenud ning paar omavalitsust kõigub saneerimise veerel, siis praeguseks on nende rahaline olukord mõnevõrra taastunud.

Valdade liitmise järel tegemata jäänud allasutuste reformid, kõrge laenukoormus ja ootamatu euroraha tagasinõue viis eelmise aasta lõpus Rõuge valla nii suurde kitsikusse, et omavalitsust ähvardas saneerimine. Peale põhjalikke reforme ja laenude ajatamist saab Rõuge vallavanem öelda, et hullem on möödas.

"Me oleme tegelikult ikkagi taganud kõik teenused, nii nagu vald tagama peab, aga me oleme tõmmanud kõhu sisse selleks, et me suudaks neid teenuseid tagada selles olukorras, kus me oleme ja me lähme nende selles mõttes reformide ja liigutustega edasi," rääkis Rõuge vallavanem Britt Vahter.

Jätkuvalt on Rõuges käsil haridusreform ja koolide liitmine. Uue asjana vaadatakse üle haldusteenuste pakkumine. Olukorra paranemisele aitab kaasa ka Nursipalu valuraha, mis tõstab valla võimekust katta investeeringute omaosalust. Et olukord on paranemas tõestab Vahteri sõnul seegi, et uue aasta eelarvest leiab taas toetusi, mis käesoleval aastal jäeti kõrvale.

"Vald püüab avada uuesti hajaasustuse programmi, sest see on kõige olulisem meede just maal elamise toetamiseks," ütles Vahter.

Kui läinud aastal mõjutas omavalitsuste toimetulekut kõrged energiahinnad, siis tänavu kõrged intressimäärad. Ometi möönab regionaalminister Madis Kallas, et omavalitsuste tulumaksulaekumine on olnud oodatust parem, lisaks on positiivset mõju avaldanud laenude ajatamine.

"See on jah, viinud olukorra sellisesse seisu, et nii mustades värvides, nagu me aasta alguses nägime, tegelikult olukord praegu ei ole. Aga samas kõik need näitajad, mis on prognoositud järgmise aasta vaates, midagi head ka jälle ei tõota," sõnas Kallas.

Kallas lisas, et tööealise elanikkonna koondumine Tallinna ja Tartusse ning vanemaealiste elanike jäämine regioonidesse on tekitanud omavalitsuste maksulaekumises ebavõrdse seisu.

"Esimesest jaanuarist me rahastame kohalikke omavalitsusi rohkem pensionitulumaksu pealt ja vähem üksikisiku tulumaksu pealt. Kui meil maksutulu sõltuks ainult tööealistest elanikest, siis selge see, et raha liigub sama samuti Harjumaale ja Tallinnasse ja mitte midagi ei jää piirkondadesse. Nüüd me tahame seda muuta, et rohkem tulu läheks tulevikus ka pensionite pealt, mis võiks seda stabiliseerida. Ja tegelikult neid hädasolevaid kohalikke omavalitsusi võiks tulevikus vähem olla," ütles Kallas.