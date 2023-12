Eestlaste šokolaaditarbimine on üha kallima kakao mõjul vähenenud

Kakao maailmaturu hinna pidev tõus viimastel aastatel on järjepidevalt kergitanud ka Eestis müüdava šokolaadi hinda, mistõttu on inimesed seda vähem ostma hakanud.

Kakao hind maailmas on tõusnud viimase poolesaja aasta kõrgeimale tasemele, vahendab Bloomberg. Enneolematu hinnatõus tuleneb ülemaailmsetest kakao tarneprobleemidest, mille peamiseks põhjuseks on ebasoodsad ilmastikutingimused ja taimede haigused peamistes kakaotootmise piirkondades. Maailma suurimad kakaokasvatajad on Ghanas ja Elevandiluurannikul, kus toodetakse kokku 60 protsenti maailma kakaoubadest.

Kalevi kaubamärgi omaniku Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare ütles, et kakao hinnatõus maailmaturul Eestis praegu drastilist muutust kaasa ei too, kuna kakao hind on tõusnud juba pikalt ja samas tempos ka jätkab.

"Kakaoubade saagikuse vähesus kestab juba kolm või neli aastat ja hinnad on seoses sellega samuti tõusnud juba aastaid. Tuleb tunnistada, et viimase aasta jooksul on tõus olnud kiirem, kuid drastilist muutust oodata ei ole. Küll aga tuleb tunnistada, et kallim hind on šokolaadi tarbimist kahandanud," lausus Kaare.

Näiteks populaarse piimašokolaadi Anneke 300-grammine tahvel on detsembris kauplustes müügil keskmiselt hinnaga viis eurot, kuid alles selle aasta jaanuaris tuli sama šokolaadi eest välja käia pea neljandiku võrra vähem.

Et hinnatõusu veidigi leevendada, varuvad ettevõtted kakaoube ka ette, kuid kõrge hinna tõttu tehakse seda siiski minimaalselt. Orkla Eesti juhatuse esimees Kaido Kaare paanikaks siiski põhjust ei näe.

"Kuna tootmine on vaja töös hoida, siis ettevõtted, kellel on ube vaja, ostavad seda ka kallima hinnaga. Väljavaade pikas perspektiivis positiivne ei ole. Tooraine on unikaalne ja seda ei jätku – kõik on sama probleemi ees," ütles Kaare.