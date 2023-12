November toidupoes: piimatooted odavnesid, liha ja leib kallinesid

Toidu hindu tänavuse ja eelmise aasta novembris võrreldes on üldiseks märksõnaks hinnatõus, kuid kui selle aasta jooksul on enamik toidukaupu järjest kallinenud, siis novembris näeb konjunktuuriinstituudi hinnainfos veidi rohkem tooteid, mille hind on aastaga langenud. Paraku on langus valdavalt tagasihoidlik.

Nii on see näiteks nisujahuga, mis on odavnenud nelja protsendi võrra ehk maksis 1,29 eurot – kuus senti vähem kui aasta eest.

Teised teravilja- ja pagaritooted on aga kallimaks läinud. Suurim hinnatõus on tabanud saia, mille kilohind oli mullu 2,51 ja nüüd 2,91 eurot, mis tähendab 16-protsendilist kasvu.

Leivakilo maksab samuti üheksa protsenti aastatagusest enam ning kaerahelveste hind on tõusnud ligi neli protsenti.

Kui aga kõrvutada novembri ja oktoobri hindu, siis ühe kuu vaates oli hinnakõikumine minimaalne: leib odavnes ühe sendi võrra ja nisujahu samuti ühe sendi võrra. Kaerahelveste kilohinnale lisandus kolm senti ja saiale neli senti.

Lihatoodete hind jätkab visalt kerkimist: aastavõrdluses kallinesid kõik selle kategooria kaubad, mida konjunktuuriinstituut oma hinnavõrdluses jälgib.

Suurim hinnalisa – 18 protsenti – tuli importbroilerile, mille kilohind kasvas aastaga 2,95 eurolt 3,49 euroni. Ka kohalik broiler kallines ligi 13 protsenti ja maksis novembris 4,05 eurot.

Jahutatud koduse hakkliha kilo sai aasta eest poest kätte 7,35 euroga, nüüdseks maksab see 8,03 eurot ehk üheksa protsenti rohkem. Viinerikilo ja searibi on kümme protsenti kallimad, 12 protsenti lisandus aastaga keeduvorsti hinnale.

Vaadeldes novembri ja oktoobri hindu, pole lihatoodete osas suurt muutust toimunud. Searibi, kondita veiseliha ja sealiha hind on kuuga veidi kallinenud, neist enim ehk 13 sendi võrra searibi.

Võrreldes oktoobriga maksid novembris vähem seakarbonaad, kohalik broiler, hakkliha, suitsukarbonaad ja keeduvorst, kuid kõik need odavnemised jäid maksimaalselt kaheksa sendi piiresse.

Kalade hind on teistest toidukaupadest sagedasemas muutuses ning erineb päris palju ka poes ja turul.

Jahutatud lõhe kallines novembris poelettidel 14 protsenti 12,25 euroni ja jahutatud forell kuus protsenti. Samal ajal langes jahutatud forellifilee hind ligi 10 protsenti ja jõudis 15,55 euroni ning sama palju kahanes ka jahutatud kohafilee kilohind.

Turgudel tegi jahutatud lõhe hind läbi vastupidise teekonna ehk langes 15 protsenti. Jahutud forell, mis poes odavnes, tegi aga turul müüdavate kalade hulgast suurima hinnahüppe ülespoole, kallinedes 27 protsenti 14,92 euroni kilo eest. Lõhefilee ja forellifilee kallinesid turul vastavalt 19 ja 13 protsenti.

Kilepiima hind langes aastaga kuus protsenti: mullu novembris maksis see 85 senti, tänavu aga 80 senti liitrilt. Pure-pakendis piim samal ajal kallines, ehkki seda vaid kolme sendi võrra.

Keefiri hind oli 1,15 eurot nii novembris, oktoobris kui ka aasta eest.

Hapukoor on aastaga kolm protsenti ehk 11 senti odavamaks läinud ja maksis novembris 3,34 eurot. 26 senti soodsam on ka väikepakis müüdav või ja juustukilo maksab viis protsenti vähem kui aasta eest: toona oli hind 11,60, nüüd aga 11,07 eurot kilogrammilt. Samal ajal on kodujuust kallinenud ligi neli ja kohvikoor ühe protsendi.

Oktoobriga võrreldes on piimatoodete hind üsna muutumatuna püsinud, pisut on odavnenud hapukoor, kodujuust ja juust, ent langus jääb kõige enam mõnekümne sendi juurde.

Eesti päritolu kümmet muna sisaldav munakarp maksis novembris keskmiselt 2,81 eurot, aasta eest aga 2,5 eurot. Hinnalisa tuli seega 12 protsenti. Kallinesid, ehkki veidi vähem, ka importmunad, mille hind kasvas seitse protsenti.

Kuuvõrdluses jäid eri suuruses munade hinnakõikumised paari protsendi piiresse.

Nii nagu juba mitmeid kuid, oli ka novembris köögiviljade kategooria suurima hinnatõusu tegija mugulsibul, mille hind tõusis aastaga 36 protsenti ehk 75 sendilt 1,02 euroni. 19 protsenti kasvas importtomati hind - aasta eest maksis tomatikilo 3,04 eurot, nüüd aga 3,61 eurot. Importõunte kilohind kasvas 18 protsenti.

Kallines ka kartul, mille hinnale lisandus aastaga paar senti, kuid ülejäänud köögiviljad odavnesid. Suurim langus tabas peakapsast, mille 57-sendisest hinnast kadus aastaga ligi veerand ja nüüd maksis see 43 senti.

Ka porgand odavnes kaheksa protsendi võrra, 1,27 eurolt 1,17 euroni, ning kurgi hinnast kadus 11 protsenti.

Novembri ja oktoobri võrdluses olid märgatavad muutused peakapsa hinnas, mis maksis möödunud kuul 16 protsenti vähem kui oktoobris, aga hind langes ka porgandil ja mugulsibulal. Kallinesid kurk, tomat ja kartul.