Helsingi kahtlustab, et Soome firmad eksportisid Venemaale 3500 drooni

Tolliameti tippjuhi Hannu Sinkkoneni sõnul tegeles kaupade ekspordiga rahvusvaheline võrgustik ning selle tegevust juhiti ja rahastati Venemaalt. Üks firma hankis kaupu ja teine tegeles nende ekspordiga.

Tolli teatel vormistati kaupade eksport teise riiki, kuid võimud kahtlustavad, et need kaubad jõudsid siiski lõpuks Venemaale, vahendas Yle.

Sama kuriteo raames toimus droonivastaste seadmete varustuse transiit läbi Venemaa Kasahstani. Sellised seadmed oleksid nõudnud vajalikku transiidiluba, kuid firma polnud seda taotlenud. Toll kahtlustab, et ka need kaubad sattusid lõpuks Venemaale.

Tollil on põhjust arvata, et firmade taga on üks ja sama isik. Võimud kahtlustavad kokku kuut inimest, üks on juba trellide taga.

Sinkkonen ütles, et Soome võimud tegid uurimisel koostööd USA võimude ja EL-i õiguskaitseasutuse Europoliga.