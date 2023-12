Eestis, Lätis ja Leedus on Euroopa kõrgeimad kodulaenuintressid

Euroala keskmine kodulaenu intressimäär oli oktoobri seisuga 3,91 protsenti, Eesti keskmine oli samal ajal 5,84 protsenti ning veel kõrgem on intressimäär vaid Lätis ja Leedus. Eesti Panga ökonomisti Taavi Raudsaare sõnul on põhjuseks asjaolu, et siin regioonis kasutatakse enamasti euriboriga seotud laene.

Euroopa Keskpanga andmetel oli Eesti keskmine kodulaenuintress oktoobri seisuga 5,84 protsenti, Lätis 5,94 ja Leedus 5,89 protsenti.

Kulukamate intressidega riikide seas on ka Küpros 5,03-protsendilise intressimääraga, Portugal, kus see on 4,51 protsenti, Kreeka 4,58 protsendiga ja Luksemburg 4,18 protsendiga.

Kõige soodsamaid kodulaenusid annavad pangad Maltal, kus keskmine intress on 2,2 protsenti, ühtlasi oli tegu ainsa riigiga, kus intressimäär jääb kolmest protsendist allapoole.

Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar ütles ERR-ile, et viimase aasta jooksul on uute eluasemelaenude intressimäärad olnud Eestis, Lätis ja Leedus märksa kõrgemad kui euroalal keskmisena, kuna turuintressimäärad, sealhulgas euribor on väga kiiresti kasvanud ja siin regioonis kasutatakse enamasti euriboriga seotud laene.

"Mujal euroala riikides kasutatakse rohkem fikseeritud intressimääraga lepinguid ning laenude hinnastamisel võetakse rohkem arvesse pankade enda pikaajalist rahastamiskulu. Fikseeritud intressimääraga laenud on suhteliselt odavamad, kui turuintressimäärad on kõrged, ning vastupidi kallimad juhul, kui turuintressimäärad on madalad," selgitas ta.

Raudsaare sõnul kehtib sarnane loogika ka näiteks fikseeritud hinnaga elektripakettide ja elektri börsihinna vahel. Pikemas vaates taanduvad sellised turupraktikast ja turuintressimäärade kõikumisest tulenevad põhjused välja, kuid ka pikema ajaperioodi võrdluses on Eesti eluasemelaenude intressimäärad mõnevõrra kõrgemad kui euroalal keskmiselt.

Nimelt näitab statistika, et uute eluasemelaenude keskmine intressimäär 2005. aastast kuni selle aasta oktoobrini on kogu euroalal olnud kolm protsenti. Kõige madalamal kohal on selles tabelis Soome 2,2-protsendilise pikaajalise keskmisega ja kõrgeimal Küpros, kus intressimäär on olnud keskmiselt neli protsenti. Eestis on keskmine kodulaenuintress 3,2 protsenti ja sama suur on keskmine intress olnud ka Leedus, kuid Lätis küündib see 3,9 protsendini.

"Seda allesjäävat vahet seletab väiksem turg, nõrgem konkurents ja ilmselt ka mõnevõrra kõrgem risk, et laenuvõtjad jäävad oma laenumaksetega hätta, sest sissetulekute ja säästude tase on meil madalam kui euroalal keskmisena," tõdes Raudsaar.