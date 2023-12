Leedu õpetajad streigivad jälle ja nõuavad palga tõstmist ligi kolmandiku võrra

Leedu õpetajad on streikinud alates septembri lõpust. Kuigi ajapikku streigil olevate õpetajate arv vähenes, streikis novembri lõpus umbes 2000 õpetajat üle riigi, vahendab Leedu rahvusringhääling LRT.

LSDPS nõuab õpetajatele kaks 15-protsendilist palgatõusu järgmise aasta jaanuaris ja septembris, samas kui Leedu valitsus on eraldanud järgmise aasta riigieelarves raha kaheks 10-protsendilisteks palgatõusudeks järgmisel aastal.

Teine hääletus riigieelarve üle toimub Leedu parlamendis sel teisipäeval. Õpetajad kavatsevad sel päeval streikida ning õppetööd koolides ei toimu.

"Seimi [parlamendi] liikmete hääletus võib osutuda otsustavaks muutuse tagamisel, täiendavad vahendid on vajalikus, et täita meie kõige tähtsamad nõudmised, isegi kui tegemist on pikaajalise eesmärgiga. Kui riigieelarve võetakse vastu praegust olukorda arvesse võtmata, siis see süvendab ainult kriisi haridussüsteemis," ütles ametiühingu juht Andrius Navickas.

Ametühingu väitel ei piisa valitsuse pakutavatest palgatõusudest, et täita valitsuse enda seatud eesmärk tõsta õpetajate palk 130 protsendini Leedu keskmisest palgast. Õpetajad väidavad, et valitsuse pakutav palgatõus korvab pelgalt inflatsiooni mõju.

Valitsuse sõnul võtab järgmise aasta septembris toimuv teine palgatõus arvesse muutusi keskmises palgas.

Selle aasta kolmandas kvartalis oli Leedu keskmine brutokuupalk 1989 eurot kuus. Maksude kinnipidamise järel teeb see netopalgaks 1235 eurot kuus.

Õpetajad ja haridusministeerium ei suuda kokku leppida lisaks palgaküsimusele ka ametiühingu nõutud õpetajate nominaalkoormuse piiramises ja klasside suuruse vähendamises.

Valitsuse liikmed väidavad, et õpetajate nõudmiste täitmiseks pole riigieelarves raha.