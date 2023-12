Ametil pole ka tuleval aastal jääteede rajamiseks raha

Viimati oli Haapsalu-Noarootsi jäätee avatud 2019. aastal. See oli siis avatud kokku kolm päeva.

Alates 2022. aastast pole jääteede rajamine transpordiameti eelarvesse mahtunud. Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald said transpordiametiga 2022. aastal siiski kokkuleppele ja Noarootsi jääteed püüti omavalitsuste kaasrahastusel ikkagi teha. Ettevalmistuseks kulus üle 15 000 euro, aga avamiseni ei jõutud, sest pealesõit läks katki. Eelmisel talvel nurjus Haapsalu korraldatud jääteehange liiga kallite pakkumuste tõttu.

Transpordiameti vaates ei ole jääteede rajamisel enam sellist rolli nagu see oli minevikus saartega ühenduse hoidmisel.

"Praegu, kus riik on investeerinud moodsatesse parvlaevadesse, millel on normaalne jääklass, mis võimaldavad aastaringset ühendust pidada, siis jäätee vajadust elupõhise tegevuse järgi tegelikult ei ole," selgitas transpordiameti lääne teehoiuteenistuse juhataja Hannes Vaidla.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa ütles, et kui ei ole kindlust, et jäätee jääb pikemalt avatuks, ei ole maksumaksja raha kulutamine praegu põhjendatud. Haapsalu linnapea Urmas Sukles nentis samuti, et linn tänavu jääteed enda peale võtta ei saa.

"Jäätee läheb maksma – ettevalmistus kuskil 20 000 eurot minimaalselt ja ülalpidamine teine samapalju otsa," sõnas Sukles.

"Aktuaalne kaamera" küsis ka Haapsalu elanikelt hinnanguid jäätee vajalikkusele.

"Pigem siis linnatänavatele kulutada," ütles Aili.

"Ma selle raha kohta ei ütle midagi, aga ilus on küll sealt sõita üle. Olen sõitnud, väga harva saab. Kui see võimalus oleks, ma ütleks, et see oleks päris vahva," rääkis Mait.

"Ma arvan, et kõige mõttetum asi," ütles Riina, kes jäätee olemasolul seda siiski kasutaks. "Väga tore, aga meil on ju seda külma nii vähe," ütles ta.

Viimati olid kõik Eesti seitse jääteetrassi korraga avatud 2011. aastal.