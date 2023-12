Mitu suusakeskust on radu rajanud annetuste toel

Suusarajad on Eestis ajalooliselt olnud ikka igaühele priilt kasutada. Tänavu on mitu suusakeskust pakkunud välja võimaluse annetada raha raja tegemise hüvanguks ja hea libisemise nimel ollakse seda valmis ka tegema.

Hea suusaraja tegemine nõuab mitte ainult hoolt ja vaeva, vaid ka raha, aga seda teatavasti napib viimasel ajal igal pool. Nii ongi Haanja spordikeskus pakkunud raja kasutajatele annetuse tegemise võimalust.

"QR-koodi lahendusega oleme kogunud üle 20 000 euro märtsist kuni tänaseni. Ainuüksi sellel eelneval nädalavahetusel oli umbes 1000 eurot," rääkis Haanja spordikeskuse juht Anti Saarepuu.

Sagedaseim annetussumma on olnud 20 või 50 eurot, aga on tehtud ka 1000-euroseid annetusi. Raha kasutatakse suusaradade hoolduseks, mis moodustab tervisekeskuse 130 000-eurosest eelarvest kaks kolmandikku.

"Meie küll Haanjas oleme rahul. Me näeme, et inimestele läheb hea suusarada korda ja nad on nõus sellele kaasa aitama ja panustama," ütles Saarepuu.

Enam kui pool Keila terviseradade kasutajatest ei ole kohalikud ja annetamise võimalus loodi tänavu rajameister Raido Nottoni sõnul just kaugemalt tulijate endi soovil.

"Nad olid õnnelikud, et said kindla peale tulla, oli hea rada ja võistlussuusad jäid ka terveks, kuna mustadele kohtadele ma alati loobin labidaga lund peale ja sellest tulenevalt nad küsisidki, et kas me saaksime kuhugi ülekande teha," rääkis Notton.

Tema sõnul on mõni suusataja teinud mitu kümneeurost annetust korraga, samas on ka neid, kes on ei saa aru, miks raja kasutamise eest peaks raha välja käima.

Kuigi kunstlund pole tänavu vaja teha olnud, nõuab võistlusklassi tasemel raja tegemine üksjagu väljaminekuid.

"Meil on kolm masinat valmis, pojaga kahekesi rullisime, kui tuli suur lumi, lased pahkuda, rullid suure masinaga kinni. Suur masin võib võtta 30 liitrit kütust ka, kui on raskem rada," selgitas Notton.

Keila muusikakooli õpetaja Marika käib suusatamas pea iga päev enne tööd ja on kohaliku suusarajaga väga rahul.

"Viis pluss viie palli süsteemis, väga hästi, kogu aeg on valmis rajad. Nagu lumi tuleb, nii tehakse põhjasid, kui vähegi võimalik. Ja rajaprofiil on superhea, nii et ma olen väga rahul," rääkis Marika.

Võimalust raja kasutamise eest tasuda peab ta mõistlikuks, ainult toetamine peaks olema vabatahtlik.

"Mina arvan, et see võiks olla südametunnistuse järgi, igaüks ise tunneb, kui palju ta panustada tahab," ütles Marika.