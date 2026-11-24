Hooldekodud, mis vajavad järelkontrolli, on Uhtna hooldekodu, OÜ Peetri hooldekodu, SA Sõmerpalu hooldekodu, Setomaa hooldekodu, SA Nõo hooldekodu, SA Aarike hooldekeskus, Ahula pansionaat, Oru hooldekodu, Risti hooldekodu, MTÜ Lustivere mõis, OÜ Kuusiku, Kuuda hooldekodu ja SA Peipsiveere hooldusravikeskus.

Kuuda hooldekodu juhataja Liina Soo rääkis, et 1. juulist jõustus nõue, mille järgi peab olema kindla arvu hoolealuste kohta ööpäevas ka kindel arv hooldajaid. Näiteks 12 kliendi kohta peab olema üks hooldaja. "Meil oli üks töötaja puudu," nentis Soo. Ta lisas, et see töötaja saab juurde leitud.

Hooldekodu juhataja: uusi hooldajaid on keeruline leida

Uusi, juulis jõustunud nõudeid, peab Soo asjakohasteks. "Olen täiesti nõus, et hooldajaid peabki hooldekodus rohkem olema, et jõuaks klientidega tegeleda ja neile tähelepanu pöörata," selgitas ta. Uute töötajate leidmine on aga Soo sõnul keeruline, sest paljudel pole kvalifikatsiooni ega läbitud hooldustöötaja koolitus.

SA Nõo hooldekodu juhataja Karina Lõhmuse sõnul olid SKA külastuse ajal paljud nende töötajad haiguslehel, mistõttu ei olnud hooldekodus 1. juulil jõustunud nõuete täitmiseks piisavalt töötajaid. Ta selgitas, et voodikohtade järgi peaks Nõo hooldekodus töötama neli inimest päeval ja kaks öösel, kuid seda ei suutnud hooldekodu SKA külastuse ajal tagada. Tol päeval oli tööl kolm inimest. Tollel hetkel polnud ka kõik hooldajad süsteemi kantud, nagu peaks.

Uhtna hooldekodu juhataja Marina Landberg ütles, et SKA tuvastas hooldekodu töös probleemi töögraafikuga. Praegu on töötajate vahetused 10- ja 14-tunnised. See võib edaspidi muutuda aga kaheks 12-tunniseks vahetuseks.

"Me asume Uhtnas, mis on väike alevik ja siin on transpordiga probleem," sõnas Landberg. Ta lisas, et kuna kell kaheksa õhtul buss ei sõida, kestab päevase vahetuse töötajate tööpäev kella kuueni õhtul ning tööpäeva pikkus on kokku 10 tundi.

Väikeses alevikus määrab tööaja transport

Landberg nentis, et kollektiiv on noor ja pea kõigil on lapsed, kes käivad lasteaias. Lasteaed aga ei tööta kella kaheksani õhtul. Hooldekodu plaanib jaanuarist võtta tööle uue töötaja, et reguleerida töögraafik sobivamaks.

Tänavu tehti ühele hooldekodule ka ettekirjutus, mis on praeguseks täidetud. Selleks oli OÜ Nemesten. Tänavu uueks aastaks ettekirjutusi ei tehtud. "Kuna me teeme järelevalveid aasta lõpuni, võib neid veel tulla," sõnas Kupart.

Ta lisas, et tänavu pole ükski hooldekodu pidanud sunniraha maksma. "Ainus ettekirjutus, mis oli, täideti tähtaegselt," nentis Kupart. Ta ütles, et üldjuhul määratakse sunniraha asutusele, kes järjepidevalt nõudeid rikub.

Külastuste ajal kontrollib SKA sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuete täitmist. "Tutvume paikvaatlusel hooldekodu ja sealse töökorraldusega ning viime läbi vestluseid töötajate ja mõnede teenusesaajatega," selgitas ta. Kupart lisas, et hooldekodus jälgitakse keskkonnaturvalisust. Vajadusel teeb SKA pärast paikvaatlust märgukirju ametitele, kes lisaks SKA-le tegelevad hooldekodu nõuete kontrolliga. Nendeks võivad olla terviseamet, päästeamet või tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet.

Kupart rääkis, et puudused hooldekodudes on enim seotud hooldusplaani täitmisega. Lisaks ka sellega, et pole piisavalt hooldustöötajaid või pole täidetud nõuded majandustegevuse registri täitmisel.

Nõutav hooldustöötajate arv tuleneb sotsiaalministri määrusest. Öisel ajal peab olema vähemalt üks kvalifitseeritud hooldustöötaja 36 teenusesaaja kohta. Päevasel ajal peab olema lisaks iga 12 teenusesaaja kohta üks hooldus- või abihooldustöötaja. Vastavalt sellele, palju on tegevusloal märgitud teenuskohti, saab SKA välja arvutada, palju peab ööpäevas olema hooldajaid ja abihooldajaid.

Osades hooldekodudes on olnud vähem töötajaid kui nõutud

"On olnud teenuskohti, kus on olnud vähem töötajaid kui nõutud," nentis Kupart. Ta lisas, et nõue töötajate arvu kohta jõustus alles 1. juulil. Sellepärast teeb nüüd SKA täiendavat kontrolli, et viia uus teave ka nende hooldekodude juhtideni, kes ei jälgi igapäevaselt muudatusi seadusandluses või pole pikalt töötanud ega tea täpselt nõudeid.

Kupart rääkis, et nii mõneski hooldekodus rakendatakse iseseisvalt tööle abihooldustöötajaid. Nendel pole aga kvalifikatsiooni üksinda töötamiseks. Seaduse järgi tohib abihooldustöötaja töötada ainult hooldustöötaja juhendamisel. Lisaks on osades hooldekodudes puudu vajalikust töötajate koguarvust.

"Üsna tihti on probleeme ka majandustegevuse registri täitmisega," ütles Kupart. Majandustegevuse registrit peab teenuseosutaja täitma viie päeva jooksul, kui muudatus on tekkinud. Näiteks siis, kui mõni töötaja lahkub kollektiivist või tuleb juurde. See on oluline, et SKA saaks kontrollida, kas olemasolevad töötajad on nõuetekohased, olgu nad abi- või hooldustöötajad.

Kuparti sõnul on need andmed tihtipeale vananenud. Juurde on tulnud töötajaid, kes on küll graafikus olemas, aga registris neid pole. Seetõttu ei saa SKA töötajate kvalifikatsiooni kontrollida.

Kupart ütles, et mõnes piirkonnas võib olla hooldustöötajate leidmine keeruline. "Võimalik, et neid on keeruline ka graafikusse sobitada," nentis ta. Kupart selgitas, et osad hoolduskeskused asuvad suurematest keskustest eemal, mistõttu sõltuvad töötajad ühistranspordist.