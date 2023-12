Riia kinnistuomanikel kaob lumelükkamise kohustus ära

Kuigi Riia on mattunud sel talvel juba väga paksu lumme ja mõnigi kõrvaltänav on raskelt läbitav, pole elanikel lumega erilist muret, sest omavalitsus lükkab teed lahti.

Igal krundiomanikul lumelabidaga vehkimine pole mõistlik, sest kes ei jõua, kes ei saa, kes ei taha ja kes on ära ning nii pole kindel, kas ja millal mingi tänavajupp lahti aetakse. Nüüd teevad selle töö ära traktorid. Kolme aasta jooksul hakkab linnavalitsus hooldama kõiki Riia teid ja tänavaid. Kellegi koduhoovi loomulikult lumest ei puhastata, kuid poolteisemeetrine tee peaks olema jalakäijaile tagatud.

"1000 kilomeetri lumest puhastamist korraldab omavalitsus ise juba sel aastal. Pärast sadu suuname nii meie kui ka oma partnerite traktorid kõnniteid puhastama. Et töö tehakse masinatega, kindlustame, et Riia tänavad on läbitavad ja liikumine turvaline. Kolmeaastane üleminekuaeg annab võimaluse meil endil valmistuda ja ka erafirmadel vajalikku varustust hankida," lausus Riia linna tegevdirektor Janis Lange.

Krundiomanikud ei pea midagi maksma, kulud kaetakse linnaeelarvest. Selle talve lumekoristus maksab 3,7 miljonit eurot, järgmisel hooajal veelgi rohkem, sest teid-tänavaid lisandub veel. Aga see on vajalik kulutus, leitakse Riias.

"Küsimus on eetikas, kvaliteedis ja turvalisuses. Palju aastaid oli see kohustus eraomanike õlul ja nägime, et tulemus oli väga ebaühtlane. Kohusetundlikumad elanikud puhastasid tänavaid hoolikalt, kuid oli ka neid, kes seda õigel ajal ei teinud," ütles Lange.

Riia elanikud on mõistagi rahul, et nad ei pea varsti enam üldse lumelabidat liigutama. Kvaliteediga on veel nii nagu on. Ehkki kord on Riias kõva, sest otsekui nõiaväel said paljud bussipeatused tänase ööga lumevabaks.

"Tsentraliseeritud lumekoristus on Riias tegelikult väga killustatud. On eraldi lepingud, omaette meeskonnad, kes puhastavad ühistranspordi peatusi, jalgrattateid, sõidu- ja kõnniteid. Tervikpilt pole seetõttu just kõige parem," lausus Grizinkalnsi piirkonna elanike ühenduse esindaja Andrejs Kalnacs.

Kui aga Riias möllab lumetorm, kehtivad pealinnas lumepiletid ehk auto dokumentide ettenäitamisel saab ühistranspordis tasuta sõita. Vähem ummikuid ja avariisid ja saab linna rutem lumest puhtaks.