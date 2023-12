Huthi-mässuliste rünnakud kaubalaevadele ohustavad maailmakaubandust

Pärast Hamasi rünnakut Iisraelile 7. oktoobril ja Iisraeli sõjalise operatsiooni algust Gazas sagenesid Jeemeni huthi-mässuliste ja teiste Iraani toetatud rühmituste rünnakud kaubalaevadele Punasel merel. Kuigi enamik rünnatud kaubalaevu olid seotud Iisraeliga, siis vähemalt ühel laevad polnud mingit pistmist juudiriigiga.

Punase mere kaudu liigub arvestatav osa maailmakaubandusest. Tegemist on põhilise merekaubateega Hiinast, aga ka Ida-, Kagu- ja Lõuna-Aasiast kaupade toimetamiseks Euroopasse. Lisaks liigub Punase mere kaudu ligi 10 protsenti naftat vedavatest tankeritest.

"Punane meri on oluline. Eriti oluline on see eurooplastele, kes saavad kogu oma Lähis-Ida naftat ja veeldatud maagaasi (LNG) Punase mere kaudu," ütles analüütik Henning Gloystein Financial Timesile.

Esmaspäeval teatas USA Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, et Washington peab läbirääkimisi teiste riikidega operatiivgrupi moodustamiseks. Grupi eesmärgiks oleks tagada kaubaliikumise turvalisuse Punasel merel.

Sullivani avaldus järgnes pühapäeval aset leidnud huthi-mässuliste rünnakule USA sõjalaevale ja kolmele kaubalaevale Jeemeni ranniku lähedal.

Siiski pole teada, millal hakkab grupp tegustema ning kui kiiresti mässulistest tingitud oht möödub. Tegemist on järjekordse tagasilöögiga maailmakaubandusele pärast koroonakriisi ajal tekkinud tarneraskusi ning 2022. aasta veebruaris kaubandusmustreid muutnud Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

"Naftaturud ei arvesta piisavalt Gaza konfliktist tingitud riskidega, mis võivad laieneda kogu piirkonnale ning ohustada nafta- ja gaasitaristut ning kaupade liikumist Punase mere ja Pärsia lahe kaudu," ütles analüütik ja endine USA presidendi George W. Bushi nõunik Bob McNally.

Kaubalaevade omanikud peavad juba praegu valima alternatiivsete, kuid pikemate merekaubateede, ja järsult kallinenud kindlustusmaksete vahel.

Osad laevad liiguvad nüüd Euroopasse mööda Aafrika lõuna- ja läänerannikuvesi, mis tähendab pikemat teekonda ja hilisemaid tarneid. Teised maksavad senisest kallimat kindlustust Punasel merel liikumise eest. Merekindlustust müüva maakleri Marcus Bakeri sõnul tõstis üks ettevõte kindlustusmäärasid lausa 300 protsenti.

"Kaasneva kahju oht on kasvanud. Oleme kaitsetud välisrünnakute vastu. Keegi ei saa vastata sellele ohule, kui tegemist pole just sõjalise sekkumisega," ütles ühe Singapuuris registreeritud tankeri turvateenuse juht.