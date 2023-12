Simson ei poolda Eestisse taastuvenergia toeks tuumajaama rajamist

Simson ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ei poolda Eestis taastuvenergia toeks tuumajaama rajamist, sest taastuvenergia tootmise ebaühtlust saab tasakaalustada ka mujal asuvate tuumajaamadega.

"Pikemas perspektiivis, ma arvan, et tuuleenergia võib olla tasakaalustatud tuumaelektrijaamadega. Eesti tänased elektritarbijad saavad ka osa sellest, et nii Soomes kui ka Rootsis on tuumaelektrijaamad. Paremini ühendatud elektriturg tagab ka selle, et igas liikmesriigis ei pea olema oma tuumaelektrijaama. Paremini ühendatud elektriturg loomulikult vajab uusi ühendusi ja Euroopa Liidu poolt me just lisasime Estlink 3 uueks projektiks, millel on õigus saada ka Euroopa Liidu kaasrahastust," lausus Simson.