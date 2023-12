Pangad kiidavad tänavust pensionifondide tootlust

Lõppev aasta on mingil määral eelmise aasta peegelpilt. Turgudel on toimunud taastumine. Aasta alguses kardeti kiirete intressitõusude tõttu majanduslangust, see osutus aga kardetust väiksemaks ja suurendas optimismi aktsiaturgudel, ütleb Swedbanki pensionifondide portfelli haldur Pertti Rahnel.

"Eriti hästi on läinud kõrgema aktsiaosakaaluga fondidel, kus tootlused isegi ulatuvad mõnevõrra üle kümne protsendi. Swedpanga pensionifond 80-ndatel sündinutele – selle fondi tootlus aasta algusest on olnud pisut üle kümne protsendi. Ka võlakirjafondidel on olnud korralikud tootlused, näiteks konservatiivsel pensionifondil üle viie protsendi," rääkis Rahnel.

Üldiselt on viimane aasta pensionifondidele olnud huvitav. Aktsiaturgudel on läinud numbriliselt justkui kenasti, aga kasvu veab väga kitsas sektor ettevõtteid, kõigis varaklassides on seis ootuspärane, ütles LHV panga tegevjuht Vahur Vallistu.

"Kinnisvaraportfellides on seisud head. Oleme võtnud juurde julgelt võlakirjapositsioone ja ka seal on tootlused head," märkis Vallistu.

"Kus me oleme mõnevõrra maha jäänud turuga võrreldes on siis tehnoloogiasektor, kuivõrd seal on hinnad päris kõrged, aga need ettevõtted on kasvanud väga kiiresti ja sellele kasvule oleme alla jäänud."

Natuke keerulisem on LHV rohelistel fondidel, mis paar aastat tagasi tegid suure tõusu, aga enam nii suurt hoogu pole. Indeksfond on Aasia poole kaldu. Siiski, kui tänavune inflatsiooninumber jääb viie protsendi lähedale, siis pensionifondide tootlus selle ületab.

"Inimesed kipuvad natuke üle hindama seda iga-aastast inflatsiooni. Eelmine aasta oli inflatsioon väga kõrge, siis jäime alla. Vara veel öelda, aga hetkel tundub, et võime inflatsiooni ületada küll," prognoosis Vallistu.

Rääkides kolmanda samba fondidest, siis näiteks Tuleva kolmanda samba fondide tootlus on selle aasta 1. jaanuarist olnud 16 portsenti, aga kui vaadata vahemikku eelmise aasta 6. detsembrist tänaseni, siis oli see 9 protsenti. Aktsiaseltsi Tuleva Fondid juhatuse liige Sten Andreas Ehrlich ütles, et ühe aasta tootlus siiski päris õiget infot ei anna.

"Küsimus vist on selles, et pensionifondid jäljendavad finantsturgusid ja finantsturud pidevalt kõiguvad. Ja juhuslikult siis oli nii, et detsembris 2022 oli suur langus kuni selle aasta alguseni ja siis selle aasta alguses hakkas tõusma," selgitas Ehrlich.

Selle aasta kolme kvartali andmed ütlevad, et sissemaksed Tuleva kolmandasse sambasse on aastases võrdluses kasvanud 15 protsendi võrra.

"Selle põhjal küll ei saa öelda, kas on rohkem inimesi, kes aasta vältel teevad makseid või maksed on kasvanud," lisas Ehrlich.

Ka LHV kinnitab sissemaksete kasvu igakuiselt.

"Enim on püsimaksetega kliente, aga see number võiks olla suurem. See on üle turu 120 000 inimest umbes, kes kolmandasse sambasse kogub," ütles Vallistu.