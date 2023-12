Ülikoolide juhid käisid kongressis antisemitismi leviku kohta aru andmas

USA võimud muretsevad üha rohkem antisemitismi leviku pärast ülikoolides ning teisipäeval käisid kongressis aru andmas kolme eliitülikooli juhid. Ülikoolide juhid tunnistasid, et antisemitismi levik on kasvav probleem, kuid vabariiklased ja ka demokraadid leidsid, et ülikoolid peavad antisemitismi-vastast võitlust veelgi suurendama.

Terroriorganisatsioon Hamas alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu. Seejärel hakkasid USA ülikoolides levima juudi-vastased meeleolud. Vilistlased ja poliitikud kritiseerivad ülikoolide hambutust Hamasi hukkamõistmisel.

Ülikoolide juhid käisid seetõttu esindajatekoja hariduskomisjonile aru andmas. Kohal olid Harvardi, Pennsylvania ülikooli ja Massachusettsi tehnoloogiainstituudi juhid. Nad tunnistasid, et antisemitism on nende koolides kasvav probleem, vahendas The Wall Street Journal.

Komisjoni kuuluvad vabariiklased kritiseerisid ülikoolide juhte teravalt. Vabariiklased leiavad, et juudi üliõpilased ei tunne end ülikoolilinnakutes turvaliselt. Mõned poliitikud leidsid, et ülikoolide juhid pole piisavalt selgelt mõistnud hukka Iisraeli-vastaseid meeleavaldusi. Vabariiklasest saadik Elise Stefanik leidis, et Harvardi president Claudine Gay peaks oma ameti maha panema.

Ülikoolide juhid rääkisid teisipäeval, et võtavad kasutusele meetmeid, et võidelda vihkamise vastu. Nad lubasid astuda samme kõikide inimeste vastu, kes ahistavad ja diskrimineerivad üliõpilasi, õppejõude.

Ülikoolide juhid ütlesid teisipäeval, et koolides on kasvanud ka moslemitest õpilaste vastu suunatud ahistamine ning koolid astuvad nüüd samme nende kaitsmiseks

Mõned poliitikud leidsid siiski, et ülikoolide juhid ei mõistnud taas piisavalt otsekoheselt antisemitismi hukka. Kolmapäeval leidis Stefanik, et ülikoolide juhid tuleks vallandada. Ka demokraatide partei poliitikud kritiseerisid ülikoolide juhte, kuid ei nõudnud nende tagasiastumist, vahendas Politico.

Teisipäeval ütles ka tunnustatud ajaloolane Pamela Nadell, et antisemitism pole USA ülikoolides uus nähtus.

Eelmisel kuul avaldatud uuring näitas, et 2023. õppeaasta algusest on 73 protsenti juudi üliõpilastest pidanud kokku puutuma antisemitismiga.