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Valimiskaotus raputab Trumpi võimu vabariiklaste parteis

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/AFP/MANDEL NGAN
Välismaa

Vabariiklased said valimistel suure kaotuse ning parteis on hakanud senisest avalikumalt kostma kriitikat president Donald Trumpi suhtes. Osa vabariiklasi leiab, et kaotuse põhjuseks olid nii Trumpi juhtimisstiil kui ka Iraani sõja mõju kütuse- ja toiduhindadele.

Trump on aastaid juhtinud vabariiklasi raudse haardega, kuid kolmapäeval astusid mitmed partei ametnikud uuele territooriumile ning presidendi aadressil kõlas kriitikat. Ebatavaline avameelsus järgnes suurele valimiskaotusele, mille käigus vabariiklased kaotasid kontrolli kongressi üle ning jäid ilma ka mitmest olulisest kubernerikohast, vahendas Politico. 

"Vabariiklikus Parteis on käimas väike arveteõiendamine selle üle, kuhu nad lähevad. Ma arvan, et osa Vabariiklikust Parteist propageerib normaalsuse taastamist, mis ei tähenda Trumpi ideoloogia ja poliitika hülgamist, vaid Trumpi stiili hülgamist," ütles Ohios asuva Lickingi piirkonna vabariiklaste liider Matt Dole. 

"See kõlab veidi irooniliselt. Aga ma olen sellegipoolest tuleviku suhtes optimistlik, sest Trump on kahe aasta pärast läinud," ütles Maine'i vabariiklasest kubernerikandidaat Bobby Charles

Samal ajal süüdistasid Trump ja tema nõunikud valimiskaotuses teisi vabariiklasi. Trump tõi nõrga kandidaadina esile Texase vabariiklasest kuberneri Greg Abbotti ning väitis, et tema kandideerimise korral oleks partei valimised võitnud. 

Politico kirjutab, et paljud vabariiklased lükkasid need süüdistused tagasi ning leiavad, et Trump ja tema meeskond peavad peeglisse vaatama. Anonüümseks jäänud kõrged parteiametnikud süüdistasid Trumpi meeskonda ka ebakompetentsuses. 

"Valges Majas olevad inimesed ei teinud midagi, et takistada teda tegelemast asjadega, mis aktiivselt kõike hullemaks tegid, sest ta ignoreeris seda, mis valijatele korda läks," ütles üks parteiametnik veebiväljaandele Politico. 

Vabariiklased kaotasid positsioone kõikjal riigis. Sellele juhtis sotsiaalmeedias tähelepanu ka ametist lahkuv Florida vabariiklasest kuberner Ron DeSantis. Ta ei unustanud siiski mainida, et vabariiklased suutsid tema juhitud osariigis oma positsioone säilitada. Mitmed vaatlejad leiavad nüüd, et DeSantis kavatseb osaleda 2028. aasta presidendivalimistel. 

Ajaleht The Wall Street Journal toob veel välja, et tegemist oli ajaloolise valimiskaotusega. Harva on juhtunud, et president kaotab nii kiiresti nii palju poliitilist toetust. Kriitikud leiavad, et Trump hindas üle oma võimekust avalikku arvamust kujundada.

"See oli täielik veresaun," ütles endine vabariiklaste kõrge ametnik ja mitme presidendikampaania veteran Tom Rath. 

Demokraatide suur valimisvõit muudab nüüd USA poliitilist jõuvahekorda, kuid lahtiseks jääb, kas nende edu kestab ka pärast Trumpi ametiaja lõppu. Küsitluste järgi hääletasid paljud valijad pigem vabariiklaste ja Trumpi poliitika vastu kui demokraatide toetuseks. Seejuures suhtus ka rohkem kui pool valijatest demokraatidesse negatiivselt.

Valimistulemused siiski näitasid, et Trumpi MAGA-liikumise toetus on nõrgenenud ning partei on kaotanud osa mõõdukamatest vabariiklastest ja sõltumatutest valijatest.

"Täna toimunu on Ameerika poliitikas tektooniline nihe. See on MAGA, Trumpi ja trumpismi täielik ja ühemõtteline hülgamine," ütles endine vabariiklasest esindajatekoja liige Jason Villalba. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico, WSJ

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