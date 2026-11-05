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Kohus tunnistas kolm venda süüdi inimkaubanduses

Eesti
Inimkaubanduses süüdistatute valdus
Inimkaubanduses süüdistatute valdus Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Eesti

Pärnu maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses kolm venda – Kaido Kaarese, Kert Kaarese ja Kevin Kaarese süüdi inimkaubanduses ning mõistis neile karistuseks viis aastat vangistust tingimisi viie-aastase katseajaga. Nende isa Peeter Kaarese kriminaalasi jätkub eraldi menetluses.

Kohus mõistis Kaido Kaaresele, Kert Kaaresele ja Kevin Kaaresele karistuseks viis aastat vangistust. Mõistetud vangistus jäetakse täielikult täitmisele pööramata, kui nad ei pane viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidavad käitumiskontrolli ajal neile pandud kontrollnõudeid ja kohustust. Katseaeg hakkab kulgema kohtuotsuse kuulutamise päevast.

Maakohus mõistis Kuivainetekeskus OÜ-lt konfiskeerimise asendamisena Eesti riigi kasuks välja 100 000 eurot, mis tuleb tasuda osamaksetena. Osamakse tähtajaks tasumata jätmisel pööratakse nõue kohesele sundtäitmisele kinnisasjale seatud kohtuliku hüpoteegi arvel täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Kohus kinnitas ka tsiviilhagide lahendamiseks sõlmitud kompromissid. Peeter Kaares, Kaido Kaares, Kert Kaares ja Kevin Kaares tasuvad solidaarselt ühele kannatanule 42 000 eurot kahjuhüvitist. Kaido Kaares ja Kert Kaares tasuvad teisele kannatanule solidaarselt 35 000 eurot. Hüvitised on kantud prokuratuuri deposiidikontole ja kantakse pärast kohtuotsuse jõustumist kannatanute arvelduskontodele.

Vendadelt Kaarestelt mõistis kohus igaühelt Eesti riigi kasuks välja 4237,95 eurot menetluskulu.

Süüdistuse kohaselt hoidsid Kaido, Kert ja Kevin Kaares koos Peeter Kaaresega kahte kannatanut üle nelja aasta enda mõju ja kontrolli all ning kasutasid neid majandusliku kasu saamise eesmärgil tasuta tööjõuna. Kannatanud tegid peamiselt küttepuude valmistamise ja müügiks ettevalmistamisega seotud töid, kuid neile töötasu ei makstud ning neil puudus tegelik võimalus oma töö- ja elutingimuste üle otsustada või olukorrast iseseisvalt lahkuda.

Süüdistuse järgi kasutati ära kannatanute sõltuvat ja haavatavat seisundit ning ühe kannatanu abitut seisundit, piirates muu hulgas nende ligipääsu dokumentidele, rahale ja suhtlusele lähedastega. Kevin Kaarest süüdistati lisaks ühe kannatanu pangakaardi ja PIN-koodide loata kasutamises ning tema pangakontolt kokku 20 630 euro sularaha väljavõtmises.

Kohtuotsus ei ole jõustunud. Otsuse peale võib esitada kirjaliku apellatsiooni Tallinna ringkonnakohtule 15 päeva jooksul otsuse avalikult teatavakstegemisest.

Peeter Kaarese kriminaalasi eraldati eraldi menetlusse, kuna ta ei osalenud terviseseisundi tõttu pikemat aega kohtuistungitel. Tema terviseseisundi hindamiseks määras kohus kohtuarstliku isikuekspertiisi ja ambulatoorse kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi.

Süüdistuse järgi on keskne ja kõige suurem roll etteheidetav just Peeter Kaaresele. Tema kolme poja osalus süüdistuses kirjeldatud kuritegudes oli väiksem, ütles prokuratuur.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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