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Raport: kliimamuutused ohustavad Briti sporti

Välismaa
Royal Ascoti ratsavõistluse pealtvaatajad kuuma ilma tõttu oma joogiveevarusid taastamas.
Royal Ascoti ratsavõistluse pealtvaatajad kuuma ilma tõttu oma joogiveevarusid taastamas. Autor/allikas: SCANPIX / Maureen McLean / Alamy
Välismaa

Kliimamuutused kujutavad Ühendkuningriigi spordisektorile üha suuremat ohtu, kahjustades spordirajatisi, häirides võistluste korraldamist, suurendades kulusid ja vähendades inimeste osalemist spordis, selgub äsja valminud raportist, milles hoiatatakse, et sektor ei ole valmis äärmuslike ilmastikuoludega toimetulekuks.

Kõik Briti säästva spordi assotsiatsiooni (BASIS) küsitluses osalenud organisatsioonid tunnistasid, et äärmuslikud ilmastikuolud mõjutasid nende tegevust 2026. aastal ning 94 protsenti leidis, et spordisektor ei ole kliimamuutusteks piisavalt valmistunud. Samal ajal selgus eraldi analüüsist, milles vaadeldi professionaalsete klubide avalikustatud andmeid, et vaid üheksa klubi olid kliima või äärmuslikud ilmastikuolud sõnaselgelt välja toonud oma äririskina.

BASIS-e raport maalis sünge pildi spordimaastikust, mis eeldab ilmastikuolusid, mida enam ei eksisteeri. Kliimamuutuste mõju ulatub Inglismaa jalgpalli kõrgliiga staadionidest kuni kohalike spordiväljakuteni.

"Sport maksab juba praegu kliimamuutuste eest: kahjustada saavad spordiväljakud, kindlustuskulud kasvavad, võistluspäevade tulu jääb saamata ning inimestel kaob võimalus aktiivselt liikuda," ütles raportis BASIS-e asutaja Russell Seymour. "Olukord on muutunud. Äärmuslikud ilmastikuolud ei ole enam üksikud häired, vaid oluline, korduv ja üha süvenev äririsk," lisas ta.

Rohkem kui 200 küsitluses osalenud klubi, spordirajatise ja spordiala juhtorgani seas teatas 86 protsenti, et neid on mõjutanud äärmuslik kuumus, 78 protsenti nimetas põuda, 31 protsenti tormikahjustusi ja 28 protsenti üleujutusi.

Raportis tõdetakse, et kliimamuutustega kaasnevad finantsriskid muutuvad üha ilmsemaks.

BASIS teatas, et 27 protsenti analüüsitud Inglismaa professionaalse jalgpalli ja ragbi staadionidest on otseses üleujutusohus. Tulevaste kliimastsenaariumide kohaselt võib see osakaal tõusta 35 protsendini.

Mitmed klubid on juba kliimamuutuste mõju tunda saanud. Londonis Wimbledoni linnaosas tegutsev professionaalne jalgpalliklubi AFC Wimbledon on teatas oma 2025. aasta majandusaasta aruandes, et nende staadioni üleujutustega seotud kulud ulatusid peaaegu 900 000 naelani (1,1 miljoni euroni).

Inglise Premium liiga jalgpalliklubi Manchester United on hoiatanud investoreid, et äärmuslikud ilmastikuolud võivad kahjustada klubi vara, häirida mängupäevade korraldust ning põhjustada kahju, mida kindlustus ei pruugi täielikult hüvitada.

"Kui Manchester Unitedi suuruse ja ressurssidega klubi peab seda riski piisavalt oluliseks, et sellest investoritele teada anda, ei saa väiksemad ja rahaliselt nõrgemad organisatsioonid käsitleda seda kõrvalise probleemina," seisab raportis.

Raportis juhiti tähelepanu ka sellele, kuidas äärmuslik ilm mõjutab võistluskalendrit. BASIS-e viidatud uuringu kohaselt lükati Inglismaa meeste jalgpalli kuues kõrgeimas liigas hooajast 2021–2022 kuni hooajani 2025–2026 ilmastikuolude tõttu edasi vähemalt 118 mängu. Kõige rängemalt kannatasid madalamate liigade ja liigavälised klubid.

Ärajäänud või edasilükatud mängud võivad tähendada madalamate liigade klubidele, kelle eelarved on niigi napid, väiksemat publikut ja saamata jäänud tulu.

Suurbritannia pikk, kuum ja erakordselt kuiv suvi avaldas 2026. aastal spordile juba nähtavat mõju. Inglismaa ragbiliit (RFU) astus septembris enneolematu sammu, lükates edasi harrastusragbi hooaja alguse, sest väljakud olid muutunud kõvaks nagu kivi ning tekkisid mured mängijate tervise ja ohutuse pärast.

Kliimamuutused takistavad ka tervisesporti

BASIS hoiatas, et lisaks tippspordile võib kliimamuutus kahjustada ka rahvatervist. Organisatsiooni Sport England uuringust selgus, et tänavusuviste enneolematute kuumalainete tõttu vähendas ligi kolmveerand inimesi oma sporditegevust.

Raportis kutsuti üles seadma kliimamuutustega kohanemine kogu Briti spordisektori juhtide prioriteediks. Selleks tuleks koostada spetsiaalsed kohanemiskavad, parandada riskidest aruandmist ning luua 30 miljoni naela suurune iga-aastane fond, et kaitsta kohalikke spordirajatisi üha heitlikumate ilmastikuolude eest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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