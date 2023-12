Kannik: toetuse lõppemine Ukrainale mõjutaks USA rolli kogu maailmas

Ukraina tõenäoliselt päevapealt USA toetuseta ei jää, kuid see, et Ukraina rahastamine on seotud Ameerika Ühendriikide poliitikas ideoloogiliste küsimustega on murettekitav, ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Indrek Kannik "Aktuaalses kaameras".

Kannik sõnas, et tõenäoliselt päris aasta lõpuks Ukraina USA toetuseta ei jää, kuna Valgel Majal on võimalik veel kuus miljardit dollarit Ukraina toetuseks jagada. "Aga kui see vaidlus peaks jätkuma pikemalt, siis ühel hetkel see päev kätte jõuab," ütles ta.

Eelarvega seotud küsimused jäävad USA-s sageli viimasele hetkele, sõnas Kannik. Sel korral teeb aga muret, et teemaga on seotud ka Ühendriikide mõistes ideoloogilised küsimused.

"Kõik see, mis puudutab lõunapiiri on üsna ideoloogiline küsimus ja kui raha üle on alati kergem kokku leppida ja kompromisse teha, siis ideoloogilistes küsimustes on see keerulisem. See oleks Ameerika Ühendriikide jaoks muidugi katastroof, kui nad ei suudaks enam Ukrainat toetada sisepoliitiliste vaidluste tõttu. See ei mõjutaks halvasti vaid Ukrainat, vaid ka Ameerika rolli, usku Ameerikasse kogu maailmas," ütles Kannik.

Kanniku sõnul mõjuks väga halvasti ka Taiwanile, kui Hiina saaks aru, et USA ei suuda sisepoliitilistel põhjustel Ukrainat toetada ning Hiina näeks seda endale rohelise teena.

Lääne partnerite toetuse kõikuma löömine annab enim tunda psühholoogiliselt. "Kui ukrainlased näevad, et ei ole garanteeritud, et nendel on järgmisel suvel toetus olemas, siis see tekitab küsimusi, muret ja täiendavat pinget."

Küsimusele, kas ees ootavate USA presidendivalimiste tõttu võib karta, et abi Ukrainale külmutatakse või tekib surve sõlmida rahuleping, vastas Kannik, et kui Donald Trump valitakse tagasi presidendiks, ei oska keegi prognoosida, mida oodata.