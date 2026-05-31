Hegseth: Washington leiab viisi, kuidas aidata Ukrainal end kaitsta

"Kus me saame Ukrainat aidata, seal oleme seda teinud. Kus saame aidata Euroopal teha rohkem, oleme seda teinud," ütles Hegseth.

Kaitseminister selgitas, et Ühendriigid muudavad viisi, kuidas toota kõiki olulisi laskemoonaliike, et Ameerika ettevõtted saaksid tarnida "mitte lihtsalt veidi rohkem, vaid palju rohkem kogu spektri ulatuses".

"Vaadake, kui palju raha on kulutatud. Euroopa on astunud samme ja Ukraina on selles protsessis olnud sama tõhus, kui mitte isegi tõhusam," märkis Hegseth.

USA kaitseministri sõnul soovivad Ühendriigid, et ukrainlased suudaksid end kaitsta. Pentagoni juht kinnitas, et Ühendriigid leiavad viisi, kuidas Ukrainat aidata.

Ta rõhutas ka, et USA õpib jätkuvalt Ukraina kogemustest mehitamata süsteemide kasutamisel lahinguväljal ja suurendab investeeringuid selles valdkonnas.

Hegseth ütles, et Ühendriikide presidendi 2027. aasta eelarves eraldatakse 56 miljardit dollarit, et tagada domineerimine droonide valdkonnas.

Ta märkis Ukraina võimet suurendada tootmist ja kohandada droonide kasutamist, lisades, et Ameerika Ühendriigid on Ukrainalt palju õppinud, kuidas see toimib.

Hegsethi ssõnul on see tuleviku prioriteet ning et Ühendriigid kavatsevad mitte ainult saavutada pariteeti, vaid saada selles valdkonnas maailma parimaks.

Ukrinform oli varem kirjutanud presidendi kommunikatsiooninõunikule Dmõtro Lõtvõnile viidates, et president Volodõmõr Zelenski on saatnud USA presidendile Donald Trumpile ja Ühendriikide kongressile kiireloomulise kirja õhukaitsesüsteemide kriitilise nappuse kohta.

USA valitsus peaks reageerima positiivselt Ukraina presidendi palvele saada täiendavaid õhukaitserakette, et kaitsta Kiievit Venemaa rünnakute eest, ütlesid senaator Richard Blumenthal ja kongresmen Jim Himes, kes külastasid sel nädalal Kiievit.